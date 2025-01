Florian Novak hat jetzt eine Chefredakteurin

Florian Novaks Suche nach einer Chefredakteurin für sein Digitalmedienprojekt “Jetzt” hat zu einem Ende gefunden: Elisalex Henckel-Donnersmarck wird die Redaktion des im Aufbau befindlichen Mediums ab Frühjahr leiten. Die 45-jährige gegenwärtige Chefredakteurin des Monatsmagazins “Datum” setzte sich im Bewerbungsprozess gegen 60 weitere Interessenten durch, hieß es im “Jetzt”-Newsletter.

Henckel-Donnersmarck arbeitete bereits als Redakteurin und Korrespondentin für die deutsche Zeitung “Die Welt” wie auch das Onlinemagazin NZZ.at der “Neuen Zürcher Zeitung” für Österreich. 2020 dockte die Österreicherin bei “Datum” an, wo sie die Redaktionsleitung übernahm. 2021 übernahm sie zusätzlich das “Datum”-Talenteprogramm und wurde 2022 zur alleinigen Chefredakteurin.

Suche nach einem Team

“Wir freuen uns ganz besonders, dass wir mit Elisalex eine Kollegin bekommen, die nicht nur ihr Handwerk brillant beherrscht, sondern auch dafür bekannt ist, Teams mit sicherer Hand zusammenzustellen und leiten zu können: Darin besteht auch ihre erste Aufgabe bei ‘Jetzt'”, schrieb Herausgeber Novak und rief Interessierte auf, sich für eine Stelle im Team zu bewerben.

Novak stellte “Jetzt” im November des Vorjahres als Projekt vor. Nur wenn sich im Vorfeld genug Leute finden, die in Form einer Mitgliedschaft an dem Digitalmedium interessiert sind, werde es auch realisiert, hieß es damals. Geplant sind zwei ausführliche Artikel pro Tag – in Schriftform und in Audioform zum Anhören per App. Eine in etwa zehn- bis zwölfköpfige Redaktion soll etwa in Form von Diskussionen in ständigem Austausch mit den zahlenden Mitgliedern stehen und ihren Blick auf drängende Themen richten. Mit “Jetzt” will Novak auf Fakten und Unabhängigkeit setzen, um das Vertrauen – speziell bei jüngeren Personen – wieder herzustellen und einen Diskurs im Land zu ermöglichen. Vorbild ist “Zetland” aus Dänemark, das als strategischer Partner die Technik liefert.

