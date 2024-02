Finanz-Influencer boomen

Finanz-Tipps ganz bequem online holen – das versprechen sogenannte „Finfluencer“. Dabei handelt es sich um Social-Media-Sternchen, die ihrer Followerschaft Ratschläge geben, wie Sie ihr Kapital vervielfältigen. Wie eine neue Studie unter dem Titel „Finfluencer auf Instagram – neu vermessen“ der HHL Leipzig Graduate School of Management in Zusammenarbeit mit der Beratungsagentur Paradots zeigt, erleben derartige Influencer aktuell einen Boom. Die für die Studie benutzen Daten basieren auf dem „Finfluencer Market Overview“ der Fachhochschule St. Pölten.

Zusammenfassend identifizierten die Experten 357 aktive deutschsprachige Finfluencer auf Instagram mit insgesamt über zehn Millionen Followern. Die meisten von ihnen, nämlich 64 Prozent, sind Nano- oder Micro-Influencer mit weniger als 10.000 Followern. Das verbleibende Drittel der Accounts erreicht zwischen 10.000 und 100.000 Usern, wobei auch einige wenige Accounts mit mehr als 100.000 Followern erfasst wurden. Mit der Gefolgschaft der großen Sport-, Lifestyle- und Fashion-Influencer können Finanz-Influencer damit zwar nicht mithalten, dennoch sei das Interesse der jungen Generation an Finanzinhalten auf Social Media in den letzten Jahren stark angewachsen, so das Forscherteam.

Jeder zweite der untersuchten Finfluencer ist erst seit 2020 auf Instagram aktiv – sprich seit der Corona-Pandemie, in der viele Menschen in finanziellen Krisen steckten. Die Hauptthemen der Influencer sind Analysen zu Einzelaktien (25 Prozent), Finanzen (elf Prozent), Vermögensaufbau und Altersversorge (zehn Prozent), Finanzbildung (zehn Prozent) sowie Dividendentitel (acht Prozent).

PTE/Red.