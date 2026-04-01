Fernsehmarkt im März ohne große Ausschläge

Der österreichische Fernsehmarkt hat sich im März ohne größere Ausschläge präsentiert. Nach einem besonders starken Vergleichsmonat im Vorjahr blieben deutliche Veränderungen diesmal aus. Die ORF-Gruppe verzeichnete lediglich einen leichten Rückgang und behauptete weiterhin klar ihre Marktführerschaft. Auch bei den Privatsendern blieb die Rangordnung weitgehend stabil, mit einzelnen Zugewinnen in wichtigen Zielgruppen.

ORF mit leichten Verschiebungen

Die Sender des ORF kamen im März zusammen auf einen Marktanteil von 35,7 Prozent und verloren damit nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Innerhalb der Gruppe entwickelten sich die beiden Hauptprogramme unterschiedlich: ORF 1 konnte leicht zulegen und erreichte 12,6 Prozent Marktanteil, während ORF 2 um 0,4 Prozentpunkte auf 20,3 Prozent nachgab. Bei den meistgesehenen Sendungen dominierten erneut Informationsformate. Die „ZiB1“ und „Bundesland heute“ führten das Reichweitenranking an. Dahinter folgten Unterhaltung und Sport: Eine Krimiverfilmung aus der „Stinatz“-Reihe sowie ein Fußballländerspiel zwischen Österreich und Südkorea erzielten ebenfalls hohe Zuschauerzahlen. Deutlich geringeres Interesse verzeichnete hingegen das Comeback der Serie „Braunschlag“, das mit einem zweiteiligen Special umgesetzt wurde.

ServusTV bleibt stärkster Privatsender

ServusTV konnte seine Position als führender privater Anbieter behaupten und erreichte mit 4,7 Prozent Marktanteil erneut den Spitzenwert aus dem Vorjahr. Vor allem Sportübertragungen sorgten für starke Quoten. Die Formel-1-Rennen aus Australien und Japan erzielten trotz ungünstiger Sendezeiten sehr hohe Marktanteile. Auch die MotoGP trug zu den positiven Ergebnissen bei. Im Fictionbereich fanden zudem zwei Filme der Koproduktion „Alpentod“ ein konstantes Publikum mit durchschnittlich über 200.000 Zuschauern.

Puls 4 legt bei Jüngeren zu

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1Puls4 kam insgesamt auf 6,9 Prozent Marktanteil. Besonders in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen konnte sie sich steigern und erreichte 11,3 Prozent. Maßgeblich dafür war Puls 4, das seinen Marktanteil in dieser Gruppe deutlich ausbaute und sich als stärkster privater österreichischer Sender positionierte. Als wichtiger Faktor wurde unter anderem die vierte Staffel von „Roadtrip Australien“ genannt, die im Schnitt rund 90.000 Zuschauer erreichte und die bislang erfolgreichste Staffel der Sendung darstellt.

ATV stabil, oe24.tv mit Rückgängen

ATV hielt seinen Marktanteil in der Kernzielgruppe stabil bei 3,6 Prozent. Erfolgreich blieben vor allem etablierte Reality-Formate wie „Teenager werden Mütter“ sowie weitere Eigenproduktionen, die jeweils vergleichbare Zuschauerzahlen erzielten. Der Nachrichtensender Puls 24 verharrte bei 0,8 Prozent Marktanteil. Rückläufig entwickelten sich hingegen die Werte von oe24.tv. Sowohl in der Gesamtzielgruppe als auch bei den 12- bis 49-Jährigen musste der Sender Einbußen hinnehmen.

(APA/red)