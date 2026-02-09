FCC-Untersuchung gegen ABC-Talkshow The View

In den USA hat die Medienaufsichtsbehörde FCC eine Untersuchung gegen den Fernsehsender ABC eingeleitet. Hintergrund sind Beschwerden des US-Präsidenten Donald Trump über die Berichterstattung des Senders. Im Fokus steht die Talkshow The View, bei der geprüft wird, ob bei einem Auftritt eines oppositionellen Politikers gegen die Regeln zur Gleichbehandlung von Wahlkandidaten verstoßen wurde.

Änderung der Einstufung von Talkshows

Die unter Kontrolle der regierenden Republikaner stehende FCC hatte erst im vergangenen Monat festgelegt, dass Talkshows nicht mehr als reine Nachrichtensendungen gelten. Damit entfällt für solche Formate die bisherige Ausnahme von der sogenannten „Equal Time Rule“, die vorsieht, dass gegnerischen Kandidaten gleiche Sendezeit eingeräumt werden muss. Bis Jänner konnten Sender sich auf eine Entscheidung aus dem Jahr 2006 zur Tonight Show von Jay Leno berufen, die Talkshows bei der Gästeauswahl weitgehende Freiheiten gewährte. Weder die FCC noch der Disney-Konzern, zu dem ABC gehört, wollten sich bislang zu der laufenden Untersuchung äußern.

Trump kritisiert Berichterstattung

US-Präsident Trump hatte FCC-Chef Brendan Carr wiederholt aufgefordert, gegen Sender vorzugehen, deren Berichterstattung er als einseitig empfindet. Bereits im September hatte Carr vorgeschlagen, den Status von The View zu überprüfen. Auslöser der aktuellen Ermittlungen ist ein Interview mit dem texanischen Abgeordneten James Talarico, der sich um die Senatskandidatur der Demokraten bewirbt. Die demokratische FCC-Kommissarin Anna Gomez äußerte deutliche Kritik an dem Vorgehen der Behörde. Ihrer Ansicht nach handele es sich bei der Untersuchung nicht um eine legitime Prüfung, sondern um „staatliche Einschüchterung“.

