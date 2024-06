ExtraDienst 5-6/2024: Die Stars der EURO-Werbung

Außerdem lesen Sie auf 180 Seiten: Aufdecker-Journalist Rainer Fleckl spricht im ExtraDienst-Interview Klartext +++ Elon Musk plauderte in Cannes aus dem Nähkästchen +++ Welche Werbespots im ersten Halbjahr in die Hose gingen +++ Die Neue im Adabei-Team.

EDitorial

Die EURO brachte manche Überraschungen. Eine davon sicher das Österreichische Team, das sich als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifizierte. Eine andere die mit Humor gewürzten, extra für dieses Ereignis kreierten Spots heimischer Bauart. Eine dritte die Methoden so mancher Marktteilnehmer. Wenn etwa die ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe mit der von ServusTV für viel Geld eingekauften EURO für ihren Streaming-Ableger JOYN wirbt. Der Umgang mit Werbepartnern scheint bei der TV-Gruppe überhaupt eigen, wie ExtraDienst Herausgeber Christian W. Mucha in seinem Leitartikel analysiert.

COVERSTORY

Die Stars der EURO-Werbung

Bevor das Finale des Fußballspektakels in Berlin über die Bühne geht, stehen die ganz großen Sieger der EURO bereits fest. Neben der UEFA sind dies Handel und Sponsoren. Auch heimische Unternehmen setzen voll auf die werbliche Offensivtaktik. Und wussten in den Pausen einige Spot-Perlen aufzulegen. Wer sich da besonders engagiert hat, welche Strategie die einzelnen Unternehmen gefahren sind und was sich die Marketer von dem Engagement erhoffen, hat ExtraDienst in seiner aktuellen Titelgeschichte zusammengetragen.

Top Dienst

Internationale Löwenjagd: In Cannes traf sich wieder die Werbewelt zum großen Festival. Österreichs Juror, GGK Mullenlowe Kreativ-Chef Dieter Pivrnec, teilt seine Eindrücke exklusiv mit der ExtraDienst-Leserschaft. +++ Slowakei: Öffentlicher Rundfunk wird umgebaut: In einer Hauruck-Aktion wurde der slowakische Öffentlich-Rechtliche aufgelöst. Um durch eine neue Konstruktion ersetzt zu werden. Opposition und Reporter ohne Grenzen schreien auf und vermuten Zensurbestrebungen. +++ Heiße Luft abgelassen: Großmundig forderte SPÖ-Chef Andreas Babler„Mehr Fußball im Free-TV“. Warum diese Forderung in erster Linie heiße Luft ist, erläutert Rapid-Präsident Alexander Wrabetz im Kurzinterview. +++ Druck – Gerüchte – Börse: Via Presseaussendung wehrt sich Printfinish gegen das Gerücht, von der Druckerei Berger übernommen worden zu sein. Die Eigentümer erstatteten Anzeige gegen Unbekannt.

Der Benko-Aufdecker

Seit mehr als zwei Jahrzehnten betätigt sich Rainer Fleckl als Investigativ-Journalist. Wo er die ethischen Grenzen zieht, wie er zu seinem Ruf kam und warum es in Österreich nur so wenige Aufdecker-Journalisten gibt, verrät der Krone-Journalist im ED-Gespräch.

MUSKelspiel

Vom reichsten Mann der Welt nur wenige Meter entfernt bei einem dreiviertelstündigen Interview zuhören? 1.600 Besucher bei m diesjährigen Cannes Lions Festival wurde dieses außerordentliche Vergnügen zuteil. Ekaterina und Christian W. Mucha waren live dabei.

Überarbeitetes „Medienprivileg“

Auch Medienunternehmen müssen den Ursprung ihrer Informationen offenlegen, so der Verfassungsgerichtshof. Mit einer entsprechenden Gesetzesnovelle soll dies gewährleistet und trotzdem das Redaktionsgeheimnis gewahrt bleiben. Über das Ergebnis sind sich die Parteien in der Beurteilung nicht ganz einig.

Im Schatten des Werbe-Spot-Lights

Neben gelungener Werbung ging im ersten Halbjahr auch so manche Kampagne in die Hose. ExtraDienst sammelte peinliche Fehl- und bizarre Auftritte.

extradienst.at ist neu

In intensiven Wochen der engen Zusammenarbeit brachten das Team der MG Mediengruppe und die Web-Profis von LIMESODA die Bedürfnisse der Leserinnen und Leser, die Anforderungen der Redaktion und die Vorstellungen des Herausgebers unter einen Hut. Ein Blick hinter die Kulissen.

Leere Versprechen

Kaum eine Marke, die nicht Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen schreibt. Doch um beim Konsumenten zu punkten, bedarf es mehr als nur hohler Phrasen. Auch die EU macht nun mobil gegen Grünfärberei in Produktinformationen und Werbung.

Persönliche Verantwortung

Künstliche Intelligenz verschärft die Cyberbedrohungen für Betriebe. Phishing-Angriffe sind deutlich in die Höhe geschossen. Profis fordern bessere interne Schutzmaßnahmen sowie eine eigene Schulung für Mitarbeiter.

Mit „emozione“ nach Nizza

ExtraDienst wollte wissen, was für Sie „emozione“ in Zusammenhang mit Ferrari bedeutet. In der aktuellen Ausgabe lesen Sie die besten fünf Beiträge aus den zahlreichen Zusendungen für unser Gewinnspiel. Auf den Sieger wartet ein tolles Wochenende in Nizza.

Die Engagierte

Sie ist der jüngste Zugang der Krone-Adabei-Redaktion: Maria Eberhöfer. Warum sich die 23-jährige ausgerechnet für Print entschied, welche Standards sie an ihren Beruf anlegt und mit wem sie gerne dinieren würde, erzählt die Society-Journalistin im ExtraDienst-Gespräch.

Weiters lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst auf 230 Seiten u.a.:

ÖSV im Clinch mit der FIS: Der internationale Verband will die Vermarktung der internationalen Medienrechte an sich reißen. Der österreichische Verband klagt dagegen.

Marketing-Leiter ‘24: Das Feedback: Das sagen die Top-Gerankten

Hoffnung nach der Krise: Wahlkampf bedeutet Werbegeld. Profitieren heimische Medien oder geht das Geld an internationale Soziale Netzwerke, fragt sich ED-Gastkommentator Manfred Schuhmayer?

KI bringt mehr Geschäft: Auch in der Promotion-Branche gilt die Technologie als Hoffnungsträger.

Video-KI vom ChatGPT-Macher: ExtraDienst testete für Sie das neue Tool, das problemlos realistisches Videomaterial erschaffen können soll.