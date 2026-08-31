EU verschärft Regeln für ChatGPT und Co.

ChatGPT, Reddit und Roblox fallen künftig unter strengere Vorgaben der Europäischen Union. Grund dafür sind die hohen Nutzerzahlen der drei Dienste. Sie haben nach Angaben der EU-Kommission im Durchschnitt mehr als 45 Millionen Nutzer pro Monat erreicht. Damit gelten für Reddit und Roblox die Regeln für sogenannte sehr große Online-Plattformen. Für ChatGPT kommt eine weitere Einstufung hinzu. Der Dienst von OpenAI wird als sehr große Online-Suchmaschine erfasst und fällt damit ebenfalls unter den Digital Services Act (DSA).

Vorgaben zum Schutz von Minderjährigen

Die neuen Anforderungen betreffen unter anderem den Kinder- und Jugendschutz sowie den Umgang mit rechtswidrigen Inhalten. Die drei Unternehmen haben vier Monate Zeit, die Vorgaben umzusetzen. Der DSA ist seit Februar 2024 in der EU vollständig anwendbar. Für besonders große Online-Plattformen gelten dabei weitergehende Pflichten. Die Unternehmen müssen unter anderem mögliche Risiken ihrer Dienste untersuchen und Maßnahmen dagegen treffen.

EU-Kommission geht gegen Plattformen vor

Die EU-Kommission hat auf Grundlage des DSA bereits Verfahren gegen mehrere große Internetunternehmen eingeleitet. Dazu zählen unter anderem TikTok, Facebook, Instagram und Snapchat. Auch Betreiber großer Pornoplattformen stehen im Fokus der Kommission. Gegen das soziale Netzwerk X sowie die Online-Marktplätze Temu und AliExpress verhängte die Kommission bereits Geldstrafen in Millionenhöhe. Nach Ansicht der EU-Kommission haben die Unternehmen trotz vorheriger Aufforderungen gegen Vorgaben des DSA verstoßen.

ChatGPT bereits vom KI-Gesetz erfasst

Für ChatGPT gelten neben dem DSA bereits die Vorgaben des europäischen KI-Gesetzes. Die zusätzliche Einstufung als sehr große Online-Suchmaschine bringt weitere Verpflichtungen mit sich. Reddit ist ein Online-Forum mit zahlreichen thematischen Gruppen. Roblox ist eine Spieleplattform, auf der Nutzer eigene Inhalte erstellen und veröffentlichen können. Der Dienst ist vor allem bei jüngeren Nutzern verbreitet.

Vier Monate für die Umsetzung

Die neuen Regeln gelten für die drei Dienste nach Ablauf der viermonatigen Übergangsfrist. Danach kann die EU-Kommission prüfen, ob die Unternehmen die zusätzlichen Anforderungen erfüllen. Bei Verstößen gegen den DSA sind empfindliche Geldstrafen möglich. Mit der Einstufung von ChatGPT, Reddit und Roblox nimmt die Zahl der besonders großen Online-Dienste unter den europäischen Digitalregeln weiter zu.

(APA/red)