ESC fegt Dancing Stars vom Parkett

Der ORF hat angekündigt, seine Tanzshow „Dancing Stars“ im Jahr 2026 pausieren zu lassen. Die Entscheidung wurde der Kronen Zeitung offiziell von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann bestätigt und betrifft eine der erfolgreichsten Unterhaltungssendungen des Senders.

Sparmaßnahmen und Formatkritik

Bereits in der aktuellen Staffel waren erste Einsparungen deutlich spürbar. So wurde das traditionelle Live-Orchester, das bisher einen festen Bestandteil der Show bildete, in den ersten Sendungen durch Musik vom Band ersetzt. Diese Maßnahme stieß auf Kritik bei langjährigen Fans, die die besondere Atmosphäre durch die Live-Musik vermissten. Die Umstellung sei, laut ORF, aus budgetären Gründen notwendig gewesen – ein Hinweis auf die finanziellen Herausforderungen, mit denen der öffentlich-rechtliche Sender konfrontiert ist. Die Diskussion um Qualitätseinbußen wurde zusätzlich durch Medienberichte und öffentliche Reaktionen in sozialen Netzwerken angefacht. Trotz der Kritik konnte die aktuelle Staffel jedoch mit stabilen Einschaltquoten punkten.

ESC 2026 als Mitgrund

Nach Österreichs Sieg beim Eurovision Song Contests 2025 am vergangenen Samstag durch den Sänger JJ wird der Wettbewerb nächstes Jahr traditionsgemäß hier ausgetragen. Somit steht der ORF nun vor der Aufgabe, das Megaevent logistisch und finanziell zu stemmen. Die Austragung einer Veranstaltung dieser Größenordnung bindet nicht nur Ressourcen in Produktion und Technik, sondern verschlingt auch ein beträchtliches Budget. Vor diesem Hintergrund erscheint die Entscheidung, „Dancing Stars“ für ein Jahr auszusetzen, als notwendige Maßnahme zur Prioritätensetzung und zugleich als Déjà-vu. Denn schon 2015, im Jahr nach Conchita Wursts Sieg, musste die Tanzshow pausieren.

Rückkehr 2027 geplant

Trotz der geplanten Pause betont der ORF, dass es sich nicht um ein Aus für „Dancing Stars“ handelt. Vielmehr sei 2027 eine Rückkehr fest eingeplant. Ob das Format in seiner bisherigen Form zurückkehren wird oder größere Veränderungen anstehen, bleibt abzuwarten. Fans dürfen jedoch hoffen, dass ihre Lieblingssendung nach der kreativen Pause mit neuem Schwung in die nächste Staffel startet. Das diesjährige Finale findet am heutigen Freitagabend, dem 23. Mai 2025, statt. Simone Lugner, Aaron Karl und Paulus Bohl tanzen um den Titel, den sie dann – im Gegensatz zu den meisten Gewinnern – zwei Jahre lang tragen dürfen.

