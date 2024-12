Ein Ghostwriter als Gutschein

Für alle jene, die sich Ewigkeit wahrlich verdient haben, wäre die eigene Buch-Biografie ein ideales Geschenk. Durch einen Ghostwriter–Gutschein für ein 100-, 200- oder 300-Seiten-Buch rückt ein Buch über das eigene Leben, die eigenen Leistungen oder das eigene Wissen in greifbare Nähe.

Unsterblichkeit in Buchform

Ihre persönliche Lebensgeschichte, die besten Momente ihrer Karriere oder das gesammelte Wissen eines ganzen Menschenlebens – alles verewigt in einem Buch.

Ghostwriter-Gutschein als exklusives und einmaliges Geschenk

Der Ghostwriter-Gutschein ist der Schlüssel zu einem individuell gestalteten literarischen Werk. Egal, ob es sich um eine fesselnde Biografie, ein fachlich tiefgehendes Sachbuch oder die bewegende Chronik eines Lebens handelt. „In nur wenigen Wochen entwickeln wir aus Interviews, die wir mit unseren Klienten führen, fesselnde und informative Manuskripte, die begeistern. Und dabei ist ein gebundenes Buch im Buchhandel nur eine der Möglichkeiten. Auf Wunsch erarbeiten wir auch eine Grafik-Novel, ein Hörbuch, einen echten Spielfilm oder eine Film-Doku. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt”, so Ghostwriter und Buchautor Alois Gmeiner.

Ein Geschenk wie kein anderes

Geschenke sind heute vor allem Produkte. In unserer schnelllebigen Zeit sind es nur individuelle Dinge, die einen wahren Wert darstellen und vielleicht einen Traum wahr werden lassen. Denn viele Menschen wollen ein Buch schreiben, scheuen jedoch den Aufwand. Mit einem Ghostwriter wird dieses Vorhaben ohne Stress und mit professioneller Unterstützung realisierbar. Gmeiner: „Der Beschenkte muss dabei keinerlei Schreibfähigkeiten mitbringen. Wir erarbeiten das Buch von A bis Z. Durch Gespräche, recherchierte Informationen und Interviews mit Freunden, Bekannten, Begleitern und Geschäftspartnern.”

Transparent und leistbar

Die Träume vom eigenen Buch sind in jedem Fall leistbar. „Wir haben immer absolut transparente Preise und berechnen nicht nach Zeit und Aufwand, sondern nach fix fertig geschriebenen Seiten und das um die Hälfte günstiger im Vergleich zu herkömmlichen Ghostwriter-Agenturen. Noch dazu sind wir auch in der Lage, die fertigen Manuskripte auch tatsächlich in Partner-Verlagen zu veröffentlichen und im Buchhandel zu verkaufen”, betont Gmeiner.