Ein Event für volle Betten

Früher freute man sich auf den ersten Schnee, jetzt, scheint es, fiebern die Skifahrer den Events zum Saisonstart der Skigebiete entgegen. Ein richtiges Wetteifern unter den Skigebieten um die Gunst der Ski- und Musikbegeisterten entsteht. Wer hat den größeren Star zu bieten?

Aber ist es wirklich so? Steht der Star oder der Event im Vordergrund? Ist der wichtiger als der Schnee? Ist ein Saisonstart in den Wintersportorten nur mehr mit einem tollen Star und Event möglich?

Die Erfinder des „Ski Openings“-Obertauern

Fast sechzig Jahre ist es her, dass die vier Pilzköpfe aus Liverpool nach Obertauern kamen. Bekannt als schneereichster Wintersportort Österreichs, wählten die legendären Beatles Obertauern als Drehort für ihren Film „Help” aus. Mit ihrem ersten und einzigen Konzert in Österreich machten sie die Nacht zum Tag und Obertauern über die Grenzen hinaus bekannt.

Mario Siedler verantwortet seit zwanzig Jahren den Tourismus in Obertauern. Er verrät, dass Obertauern das Thema Ski Opening praktisch erfunden habe als erster Veranstalter eines solchen Events. Man hat also einen gewissen Ruf zu verteidigen. Seit Jahrzehnten setzt man auf Künstler aus dem österreichischen/ deutschen Raum. Das Hauptklientel zu Saisonbeginn wird damit entsprechend bedient. Heurigen Winter fiel die Wahl auf Pizzera & Jaus. Trotz Schneesturms war der Auftritt ein voller Erfolg und mit 4000 Besuchern ausverkauft. Natürlich ist so eine Veranstaltung eine finanzielle Herausforderung. Aber man möchte der Welt zeigen, dass die Saison begonnen hat. Und es funktioniert. Die 10.000 Gästebetten sind bereits am Beginn der Saison gut ausgelastet. Vor 20 Jahren hat das Opening rund eine Woche später stattgefunden und die Betriebe haben auch erst zu dem Zeitpunkt geöffnet. Heute eröffnen die Betriebe schon eine Woche vor dem Opening mit guter Auslastung.

Doch lockt die Gäste wirklich der Schnee oder mehr der Event? Sowohl als auch, glaubt Siedler. Von echten Hardcore-Fans bis Zufallsbesucher sei alles dabei. Manche kommen extra zum Opening und planen den Konzertbesuch, andere entscheiden kurzfristig oder bleiben einfach auf der Hütte sitzen. Denn los ist überall etwas…

