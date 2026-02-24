Durchblick statt Deepfake

Fake News erkennen, KI-generierte Bilder durchschauen, gezielt recherchieren: Die APA – Austria Presse Agentur – erweitert ihr Engagement für Medienkompetenz und startet die Gratis-Plattform „CheckBar“. Das Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren sowie an Lehrkräfte und ist frei zugänglich.

In mehreren Modulen führt die Plattform Schritt für Schritt durch die Grundlagen des Journalismus, vermittelt Techniken des Fact-Checkings und stellt hilfreiche digitale Werkzeuge vor. Interaktive Quizze vertiefen das Gelernte und machen die Inhalte greifbar.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Erkennung von KI-generierten Inhalten. Wie lassen sich manipulierte Bilder entlarven? Wie überprüft man die Herkunft eines Fotos? „CheckBar“ zeigt unter anderem, wie die Foto-Rückwärtssuche funktioniert oder wie mithilfe von Geolocation der Aufnahmeort eines Bildes bestimmt werden kann. Weitere Einheiten widmen sich der strukturierten Online-Recherche sowie dem Archivieren und Wiederfinden von Webseiten.

Für den Unterricht stehen ausgearbeitete Stundenbilder, Leitfäden und sogenannte „Cheatsheets“ bereit – mit Hinweisen und Lösungswegen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Gleichzeitig können Jugendliche die Plattform eigenständig nutzen, um ihre Kompetenzen im digitalen Raum zu stärken.

APA-Vizechefredakteur Christian Kneil betont die Dringlichkeit des Projekts: Angesichts der Flut an KI-generierten Inhalten sei Medienkompetenz wichtiger denn je. „CheckBar“ solle jungen Menschen das nötige Rüstzeug geben, um sich sicher und kritisch im Netz zu bewegen.

Ermöglicht wurde die Plattform durch eine Förderung des International Fact-Checking Networks (IFCN). In die Entwicklung flossen zudem Erkenntnisse aus Workshops mit Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern ein, die gemeinsam mit dem Projektpartner Digitaler Kompass umgesetzt wurden.

APA/Red.