Düstere ORF-Reportage übers Skifahren

Am 6. Februar werden in Italien die Olympischen Winterspiele Mailand & Cortina 2026 eröffnet. An die zwei Millionen Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Doch Cortina droht ein Desaster: Es fehlt sowohl natürlicher Schnee als auch Wasser für die Schneekanonen. Am 6. Februar um 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON erfährt man in einer „WeltWeit“-Reportage über „Skifahren um jeden Preis?“, was es damit auf sich hat.

Lokalaugenschein beim Nachbarn

Im vergangenen Jahr war Cornelia Vospernik für einen Lokalaugenschein bei den Vorbereitungen in Cortina. Dort hat man versprochen „die nachhaltigsten Olympischen Winterspiele“ veranstalten zu wollen. Zwei Wochen vor der großen Eröffnung war Vospernik mit ORF-Team noch einmal vor Ort. Ihr Fazit: Von Olympiastimmung ist auch wegen des akuten Schneemangels wenig zu spüren, vielmehr gleicht der kleine Ort einer riesigen Baustelle. Und die versprochene Nachhaltigkeit springt – zwischen Schneekanonen, Bobbahn und Olympiadorf – nicht gleich ins Auge.

Schneefall zur Rettung

Im Vergleich zur Schneemangel-Situation, über die noch vor einigen Wochen vielfach berichtet wurde, hat sich die Lage schlagartig verbessert. Rund um den 3. Februar fiel in vielen alpinen Regionen, darunter auch rund um Cortina d’Ampezzo und andere Olympiastandorte, viel natürlicher Schnee. Die Landschaft schaut jetzt wieder weißer aus. Die gute Schneelage betrifft sowohl das Wettkampfumfeld als auch umliegende Pisten und Gebiete.

Skifahren um jeden Preis?

Wintersport ist ein riesiger wirtschaftlicher Faktor. Der Klimawandel und die damit einhergehenden unberechenbaren Winter machen die Situation jedoch immer schwieriger. Kleinere Skigebiete müssen oft aufgeben, in höhergelegenen Lagen steigen die Preise für Unterkunft und Liftkarte in lichte Höhen und machen Skifahren für viele zum unbezahlbar teuren Spaß, berichten Cornelia Vospernik, Christophe Kohl und Lena Hager in der „WeltWeit“-Reportage aus Italien, den USA und der Schweiz.

Vom geschichtsträchtigen Skigebiet Vail im US-Bundesstaat Colorado bis zum kleinen Skigebiet Télégiettes im Kanton Wallis führte die Reise. In dieser „WeltWeit“-Reportage wird das Image des Skisports etwas kritischer beleuchtet werden.

(PA/red)