DocLX Holding verstärkt Managementteam

Nach 20 Jahren als Agenturleiter von Acts wechselt Lischka nun ins Management-Board der DocLX Holding. In seiner neuen Position wird Reinhard Lischka als Head of Sales für die Betreuung und Akquise von Sponsoren sowie die Erweiterung des Portfolios und New Business, vor allem im Bereich Sportveranstaltungen, verantwortlich zeichnen.

„Reinhard passt von seiner Professionalität, aber auch von seiner Empathie perfekt in unser DocLX-Management Team. Ich bin überzeugt, dass er mit meinem bisherigen Führungsteam Thomas Kroupa und Mark Schilling sehr gut harmonieren und eine Bereicherung für die gesamte DocLX Holding sein wird“, so DocLX-Mastermind Alexander Knechtsberger zum Neuzugang.

„Die langjährig etablierten und erfolgreichen Steckenpferde der DocLX Holding, wie X-JAM oder das weltweit beliebte Lighthouse Festival sowie das engagierte Team haben mich letztendlich überzeugt, diese neue Herausforderung anzunehmen“, kommentiert Lischka den Wechsel.

Lischka startete als technischer Angestellter und freiberuflicher Veranstaltungsleiter. Von 2004 bis 2015 war als Geschäftsführer bei ACTS Sportveranstaltungen, der Eventagentur von Hannes Jagerhofer tätig. 2015 verantwortete er als Chief Operating Officer (COO) bei Beach Major, einem Joint Venture von Red Bull und ACTS, die allgemeine Agenturleitung sowie die Gesamt-Projektverantwortung in der DACH-Region mit Events in Wien, Klagenfurt, Hamburg und Gstaad. Ab 2021 bis Sommer 2024 war er als selbstständiger Unternehmer in der Agenturleitung und als Turnierdirektor der ACTS Group aktiv.