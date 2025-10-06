Digital Branding im Fokus der JETZT-Konferenz

Marken brauchen mehr als kurzfristige Performance – sie brauchen Substanz, Haltung und digitale Präsenz. Genau hier setzt die JETZT Branding an, die am 11. und 12. November 2025 in Wien stattfindet. Die zweitägige Fachkonferenz bringt Expertinnen und Experten aus Werbung, Marketing, Medien und E-Commerce zusammen, um Strategien für zeitgemäßes Branding im digitalen Raum zu vermitteln.

Praxis trifft Strategie

Der erste Tag, der sogenannte Training Day, richtet sich an alle, die Digital Branding nicht nur verstehen, sondern praktisch anwenden wollen. Workshops von Branchenprofis liefern sofort umsetzbares Know-how: Jürgen Bogner von biteme.digital zeigt, wie KI als kreativer Sparringspartner im Markenprozess eingesetzt werden kann. Nachhaltigkeits-Stratege Florian Schleicher erklärt, wie grüne Marken im Netz überzeugen, ohne in Greenwashing zu verfallen. Und ein weiterer geübter Speaker (Kasch) macht ebenfalls wieder von sich reden – diesmal dient der Begriff Brand Experience als Aufhänger für spannende Ankedoten übers Scheitern und trotzdem erfolgreich rüberkommen wollen.

Markenführung mit Haltung

Der zweite Konferenztag steht im Zeichen von Austausch und Inspiration. John Oakley, Country Marketing Manager von IKEA Österreich, eröffnet mit einer Keynote über „Cultural Marketing im Zeitalter von Micro-Bubbles & KI“. Weitere Vorträge beleuchten, wie Marken durch Audio-Branding, Barrierefreiheit und nachhaltige Kommunikation relevanter werden. Besonders aktuell: eine Podiumsdiskussion über Brand Safety und den Schutz digitaler Werbeumfelder, moderiert von dentsu-Managerin Tamara Kager.

Marken, die bewegen

Zu den teilnehmenden Unternehmen zählen bekannte Namen wie IKEA, Brau Union, FitInn und Ökostrom AG. Sie alle zeigen, wie sich Marken in einer fragmentierten Medienlandschaft behaupten. Den Abschluss der Konferenz bildet eine Keynote von Georg Wenger-Rami (Ökostrom AG), der erklärt, wie man mit „neuer Leichtigkeit gegen den Strom“ erfolgreich kommuniziert.

Tickets sind online unter branding.jetzt-konferenz.at erhältlich. Veranstalter ist die Wiener Kommunikationsagentur Momentum, die seit 2018 mit der JETZT-Reihe Fachwissen für digitale Marktkommunikation vermittelt.

(PA/red)