Die Sieger der Eurobest Awards 2024

Die 37. Auflage der Eurobest Awards zeichnete auch 2024 die besten kreativen Arbeiten Europas aus. Aus insgesamt 2.528 kreative Arbeiten wurden 228 aus 18 Märkten ausgezeichnet.

Deutschland setzt sich mit 58 Awards an die Spitze, gefolgt von Großbritannien mit 42 und Frankreich mit 40 Auszeichnungen. Die meisten Grands Prix gehen nach Deutschland und Großbritannien.

Mit 217 Teams aus 26 Ländern – die höchste Beteiligung in der Geschichte des Nachwuchswettbewerbs – sicherte sich das britische Team die Goldmedaille. Silber ging an das Nachwuchsteam aus Ungarn, während Deutschland Bronze holte.

Heimische Vertreter gehen leer aus

Österreich war mit acht Einreichungen bei den Eurobest Awards vertreten. Auf Einladung der ORF-Enterprise nahmen Linda Saric (OMD Austria) und Anja Stojanovic (Deutsche Telekom Global Business Solutions) am Wettbewerb teil.

Weitere österreichische Teams, darunter Sarah Kitzmüller und Josephine Gasser (Wien Nord Serviceplan), Manou Ilunga und Michael Hofer (DDB Wien) sowie Anton Fullerton und Gabriela Bolboceanu (Wild), stellten sich ebenfalls der Herausforderung.

Die Grands Prix Sieger 2024

Audio & Radio: „Pub Museums“ für Heineken von LePub, Mailand, Italien / Publicis, Dublin, Irland

„Pub Museums“ für Heineken von LePub, Mailand, Italien / Publicis, Dublin, Irland Brand Experience & Activation: „The Everyday Tactician“ für Xbox von McCann, London, UK

„The Everyday Tactician“ für Xbox von McCann, London, UK Creative B2B: „The Move to – 15“ für DP World von Edelman, London, UK

„The Move to – 15“ für DP World von Edelman, London, UK Creative Business Transformation: „Renault – Cars To Work“ für Renault von Publicis Conseil, Paris, Frankreich

„Renault – Cars To Work“ für Renault von Publicis Conseil, Paris, Frankreich Creative Commerce: „Price Packs“ für PENNY von Serviceplan, München, Deutschland

„Price Packs“ für PENNY von Serviceplan, München, Deutschland Creative Data: „Room for Everyone“ für Mastercard von McCann Poland, Warschau, Polen

„Room for Everyone“ für Mastercard von McCann Poland, Warschau, Polen Creative Effectiveness: „Raise Your Arches“ für McDonald’s von Leo Burnett, London, UK

„Raise Your Arches“ für McDonald’s von Leo Burnett, London, UK Creative Strategy: „Darty – Long Lasting Reviews“ für Darty von Publicis Conseil, Paris, Frankreich

„Darty – Long Lasting Reviews“ für Darty von Publicis Conseil, Paris, Frankreich Design: „855-How-to-Quit-(Opioids)“ für Anzen Health von Serviceplan, München, Deutschland

„855-How-to-Quit-(Opioids)“ für Anzen Health von Serviceplan, München, Deutschland Digital Craft: „Animal Alerts“ für PetPace von Serviceplan, München, Deutschland und L&C, New York, USA

„Animal Alerts“ für PetPace von Serviceplan, München, Deutschland und L&C, New York, USA Direct: „Renault – Cars to Work“ für Renault von Publicis Conseil, Paris, Frankreich

„Renault – Cars to Work“ für Renault von Publicis Conseil, Paris, Frankreich Entertainment: „The Everyday Tactician“ für Xbox von McCann, London, UK

„The Everyday Tactician“ für Xbox von McCann, London, UK Film: „Chess“ für Sitges – International Fantastic Film Festival of Catalonia von CHINA, Madrid, Spanien

„Chess“ für Sitges – International Fantastic Film Festival of Catalonia von CHINA, Madrid, Spanien Film Craft: „Never Just a Period“ für Libresse von Soundtree Music / AMV BBDO, London, UK

„Never Just a Period“ für Libresse von Soundtree Music / AMV BBDO, London, UK Glass: The Award For Change: „Pink Chip“ für Degiro von Akqa, Amsterdam, Niederlande

The Award For Change: „Pink Chip“ für Degiro von Akqa, Amsterdam, Niederlande Grand Prix for Good: „Assume That I Can“ für CoorDown von Indiana Production Company, Mailand, Italien und Small, New York, USA

„Assume That I Can“ für CoorDown von Indiana Production Company, Mailand, Italien und Small, New York, USA Healthcare: „Waiting to Live“ für NHS von VML, London, UK

„Waiting to Live“ für NHS von VML, London, UK Industry Craft: „The 100th Edition“ für Frankfurter Allgemeine Zeitung von Scholz & Friends, Berlin, Deutschland

„The 100th Edition“ für Frankfurter Allgemeine Zeitung von Scholz & Friends, Berlin, Deutschland Innovation: „Pink Chip“ für Degiro von Akqa, Amsterdam, Niederlande

„Pink Chip“ für Degiro von Akqa, Amsterdam, Niederlande Integrated: „150 Years of Whateverken“ für Heineken von LePub, Mailand, Italien

„150 Years of Whateverken“ für Heineken von LePub, Mailand, Italien Media: „If you’re into it, it’s in the V&A“ für V&A von PHD und adam&eveDDB, London, UK

„If you’re into it, it’s in the V&A“ für V&A von PHD und adam&eveDDB, London, UK Outdoor: „Pub Museums“ für Heineken von LePub, Mailand, Italien und Publicis, Dublin, Irland

„Pub Museums“ für Heineken von LePub, Mailand, Italien und Publicis, Dublin, Irland PR: „Tampon FOR MENstruation“ für Vuokkoset von TBWA\Helsinki, Finnland

„Tampon FOR MENstruation“ für Vuokkoset von TBWA\Helsinki, Finnland Print & Publishing: „Price Packs“ für Penny von Serviceplan, München, Deutschland

„Price Packs“ für Penny von Serviceplan, München, Deutschland Social & Influencer: „Olympic Curry“ für McDonald’s von DDB, Paris, Frankreich

Die Gewinner der Special Awards

Network of the Year:

Publicis Worldwide Serviceplan Agenturgruppe McCann Worldgroup

Media Network of the Year:

PHD Worldwide OMD Worldwide Mediaplus

Agency of the Year:

Serviceplan, München, Deutschland Publicis Conseil, Paris, Frankreich LePub, Mailand, Italien

Independent Agency of the Year:

Serviceplan, München, Deutschland Edelman, London, UK Jung von Matt AG, Hamburg, Deutschland

Eurobest Golden Palm:

Indiana Production Company, Italien Lee Films, Spanien Henry, Frankreich

Agency of the Year by Market: