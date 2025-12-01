Die November-Quoten für Österreichs TV-Sender

Der November war ein Monat der Verschiebungen – nicht an der Spitze, aber im Mittelfeld. Während die absoluten Reichweiten weiterhin von Nachrichten- und Fußballgroßereignissen dominiert werden, zeigt der Blick auf die relativen Zugewinne ein anderes Bild: ORF 1 ist der klare Monatssieger. Mit einem Plus von 1,8 Prozentpunkten (12+) und 2,1 Punkten in der Kernzielgruppe erzielte der Sender den größten Wachstumssprung im gesamten Markt. Dahinter lässt sich mit Blick auf die Jüngeren vor allem Puls 4 als zweiter relativer Gewinner einordnen.

ORF profitiert von Einser-Kanal

Die ORF-Sendergruppe kam im November insgesamt auf 34,8 Prozent Marktanteil – ein zartes Plus, das fast vollständig auf ORF 1 zurückgeht. Der Sender profitierte von einem seltenen Zusammenspiel: einem historischen U17-WM-Finale mit 1,08 Mio. Zusehern, einer erfolgreichen WM-Quali-Partie (825.000) und stabil performenden Fiction-Marken wie Soko Linz und Tage, die es nicht gab.

Die Zahlen zeigen, wie stark ORF 1 mit Sportrechten punktet – und wie sehr die Gruppe auf einzelne Eventspitzen angewiesen bleibt. ORF 2 dagegen verlor 1,5 Prozentpunkte, bleibt aber mit 1,29 Mio. ZiB-Zusehern unverändert das Nachrichten-Schwergewicht des Landes.

Stabilität bei ServusTV, Dynamik bei Puls 4

ServusTV bleibt im Gesamtmarktanteil konstant bei 5,1 Prozent, verbuchte aber die reichweitenstärkste Sendung des Monats: Das WM-Quali-Spiel Österreich – Bosnien-Herzegowina lockte über 1,4 Mio. Menschen an – ein Jahresrekord. Auch der Livestream erzielte Bestwerte.

Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe blieb bei 7,4 Prozent stabil, legte jedoch in der Kernzielgruppe um 1,1 Prozentpunkte zu. Puls 4 stach hervor – ein seltener Fall, in dem ein Privatsender bei den 12- bis 49-Jährigen fast einen vollen Punkt wächst. Formate wie Bauer sucht Frau (Rekordwert: 24,5 Prozent MA) und Forsthaus Rampensau treiben die Video-on-Demand-Nutzung an: 1,2 Mio. Video Views und fast 50 Mio. gesehene Minuten markieren eine klare digitale Spitzenposition.

Die relativen Monatssieger und -verlierer

Gemessen an der Veränderungsrate ist ORF 1 der eindeutige Monatssieger. Kein anderer Sender konnte im November vergleichbare Zugewinne vorweisen. In der jungen Zielgruppe holt Puls 4 aus privater Sicht den stärksten relativen Erfolg.

Nach unten ging es hingegen für Puls 24 und oe24.tv – beide verlieren im linearen Markt weiter an Halt und liegen nun bei 0,6 Prozent bzw. 1,1 Prozent.

(APA/red)