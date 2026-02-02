Die Jänner-Quoten für Österreichs TV-Sender

Im Jänner 2026 bleibt der ORF mit großem Abstand Marktführer im österreichischen TV. Die ORF-Sendergruppe erreicht 39,4 Prozent Marktanteil (12+) und profitiert massiv von einem außergewöhnlich starken Wintersport-Monat. Vor allem die Weltcup-Rennen in Kitzbühel, Schladming und Flachau lieferten Spitzenwerte mit Marktanteilen von bis zu 75 Prozent und machten den ORF einmal mehr zum dominierenden Reichweitenanker im Gesamtmarkt.

Auch abseits des Sports überzeugte der ORF mit Event- und Fiction-Programmen. Das Neujahrskonzert, das Neujahrsspringen in Bischofshofen, neue Ausgaben der Landkrimi-Reihe sowie „Die Toten von Salzburg“ schafften hohe Reichweiten und mehrere Plätze in den Top-10 des Monats. ORF 1 kam im Jänner auf 15,8 Prozent Marktanteil (12+), ORF 2 auf 20,7 Prozent, die Kernzone (17–23 Uhr) lag sogar bei 43,5 Prozent Marktanteil.

Private wachsen stabil

Im privaten Lager positioniert sich ServusTV im Jänner erneut als stärkster Einzelsender in der Basis 12+ und erreicht 3,9 Prozent Marktanteil. Maßgeblich dafür waren die Australian Open, bei denen insbesondere das Halbfinale Djokovic vs. Sinner mit bis zu 322.000 Zuseher:innen und zweistelligen Marktanteilen überzeugte, sowie Fußball-Übertragungen und „Sport und Talk aus dem Hangar-7“. Auch digital legt ServusTV On deutlich zu, insbesondere im Nachrichtenbereich.

Die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe bleibt als Gruppe die stärkste private TV-Familie, wobei die Einzelwerte in der Basis 12+ niedriger ausfallen als in der jüngeren Fokuszielgruppe. PULS 4 kommt im Jänner auf 2,8 Prozent Marktanteil (12+), ATV auf 2,7 Prozent, ATV2 auf 0,9 (12+), Prozent und PULS 24 auf 0,6 Prozent (bezieht sich auf die Fokuszielgruppe von Privat-TV der 12- bis 49-Jährigen). Erfolgsformate wie „Bauer sucht Frau“ oder „Forsthaus Rampensau“ sorgen für stabile Reichweiten, vor allem im Zusammenspiel mit dem Streaming-Angebot.

oe24.tv erreicht im Jänner 0,9 Prozent Marktanteil (12+). Insgesamt zeigt der Monat ein klares Bild: Der ORF dominiert den Gesamtmarkt 12+ dank Wintersport und Event-TV, während sich die privaten Anbieter – angeführt von ServusTV – um einstellige Marktanteile positionieren und ihre Stärken zunehmend im Zusammenspiel von linearem TV und digitalen Plattformen ausspielen.

(PA/red)