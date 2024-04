Die 4. Wiener Elektro Tage nehmen Fahrt auf

Vom 11. bis 15. September 2024 finden die 4. Wiener Elektro Tage statt, ein Schlüsselevent für Elektromobilität, diesmal am historischen Heldenplatz in Wien. Als größte Veranstaltung ihrer Art in Österreich, zielen die Elektro Tage darauf ab, die Mobilitätswende durch eine umfassende Präsentation von E-Fahrzeugen, innovativen Ladelösungen und nachhaltigen Lebensweisen voranzutreiben.

Im letzten Jahr lag der Marktanteil von Elektroautos bei Neuzulassungen bei rund 20 Prozent. Dementsprechend unterstreicht die Veranstaltung die wachsende Akzeptanz und Bedeutung von Elektrofahrzeugen. Eine Kooperation mit der Burghauptmannschaft Österreich ermöglicht die Einbindung autonomer Fahrzeuge in die historische Umgebung des Heldenplatzes – ein Schritt, der Tradition und moderne Technologie verbindet.

Der freie Eintritt, ein umfassendes Informations- und Unterhaltungsangebot für die ganze Familie sowie die Möglichkeit, Fahrzeuge direkt vor Ort zu testen, machen die Wiener Elektro Tage zu einem Muss für alle Interessierten an der Zukunft der Mobilität.

Mehr Informationen unter wiener-elektrotage.at