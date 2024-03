Design ohne Grenzen

Vom 15. bis 17. März 2024 war das historische Semperdepot, das Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste im 6. Wiener Gemeindebezirk, Schauplatz der Möbelmesse H.O.M.E.D.E.P.O.T.: Die 22. Ausgabe der Veranstaltung zementierte mit über 12.500 Besuchern ihren Status als unverzichtbares Event für Liebhaber und Profis der Inneneinrichtung in Österreich.

Mit den neuesten Innovationen von 40 internationalen Designherstellern bestätigte die Messe einmal mehr ihre führende Position. Und – die Begeisterung war an allen Tagen spürbar. So auch beim Opening-Event am Donnerstag, dem 14. März, das 1.015 Opinion-Leader und Entscheidungsträger der Branche anzog. Gesichtet wurden unter anderem: H.O.M.E.-Herausgeberin Desirée Treichl-Stürgkh mit ahead media-Geschäftsführer Alexander Geringer, Architekt Roman Delugan, Künstler Franz-Josef Baur, Sängerin Timna Brauer, die Designprofis Alex Di Giovanni (Talenti), Sabine Böhm (Ligne Roset), Leo Cavalli (Visionnaire), Sabrina Imgrund (Lema), Gabriele Caprotti (Desalto), Alessandro Maietto (Ethimo), Alexander Sova (Wittmann), Künstlerpaar Alina und Sebastian Ciuciu, Fotograf Michael Dürr, Unternehmerin & Creative Consultant Elvyra Geyer, Grande Dame der PR Elisabeth Himmer-Hirnigel, Radiomoderatorin Martina Kaiser, Unternehmer Ulrich Kallausch, Gründer Life Ball Gery Keszler, Organisatorin Vienna Fashion Week Zigi Mueller-Matyas, Sportdirektor Austria Wien & Ex-Fußballspieler Manuel Ortlechner, Dermatologin Kerstin Ortlechner, Designerin Niki Osl, Modedesignerin Mia Papaefthimiou, Andreas Treichl (Erste Bank), Designerin Anelia Peschev, Model und Unternehmerin Evelyn Rillé, Schauspielerin Safira Robens, Opernsängerin Birgit Sarata, Modedesignerin Laura Sänger, Influencer & Unternehmer Fabian Schumacher, ORF TV-Kulturchef Martin Traxl, Modedesigner Claus Tyler uvm.

H.O.M.E.-Herausgeberin Desirée Treichl-Stürgkh mit Andreas Treichl (Erste Bank) // © H.O.M.E.D.E.P.O.T.

Die Highlights

Ein besonderer Programmpunkt seit Jahren ist zudem das Architekten-Networking-Event: Als größte Architektur-Veranstaltung Österreichs hieß man am Freitag, dem 15. März, 748 Architekten willkommen.

Unter der Leitung von H.O.M.E.-Verleger Alexander Geringer und H.O.M.E.D.E.P.O.T.-Organisator Thomas Machhörndl wurde die Messe, die seit fünf Jahren Pandemie-bedingt erstmals wieder ohne Einschränkungen stattfinden konnte, erneut zu einem Highlight. Mit einer Mischung aus Lounge-Atmosphäre und den neuesten Trends internationaler Premium-Marken bot sie eine unvergleichliche Plattform für Outdoor- und Indoor-Designs.

Die Ausstellungsfläche von rund 4.000 m² auf drei Ebenen war ein visuelles Fest für die Augen. Doch das absolute Highlight der Messe war das H.O.M.E. HAUS von JASPER ARCHITECTS. Dank einer innovativen Virtual-Reality-Tour konnten die Besucher eine immersive Erfahrung genießen, indem sie die 3D-gedruckte State-of-the-Art-Villa virtuell in 3D erkundeten.

Auszug der diesjährigen Aussteller

Ihre neusten Innovationen des Designs und der Architektur stellten in diesem Jahr unter anderem vor: Asco, B&B Italia, Best Rare Products, Breitwieser, Dayon, De Padova, Deisl Sauna, Design Galerie, Ecker am Schubertring, Fiat, Flos, Franke Leuchten, Freifrau, Hoflehner Interiors, H.O.M.E. Haus 2024 von JASPER ARCHITECTS, Höttges Windows, Instagram Spot Designfunktion, Janua, Kerakoll, Kettnaker, KFF, Kramer und Kramer, Landegger, Ligne Roset, Living Divani, Miroo, Möbelwerk, Paola Lenti, Poet Audio, Schaden Fensterhandwerk, Schramm Betten, Steininger Designers, Sunsquare, Talenti, TinTin Design, Wagenschlag Galerie, Wienlicht, Wildes Moos, Wittmann Möbelwerkstätten.