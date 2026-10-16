Der zweite Frühling der Medienarchive

Alte Interviews, Fotos, Videos und Texte werden für Medienhäuser wieder relevant. Nicht nur als Dokumentation der eigenen Geschichte, sondern als Material für aktuelle Inhalte. Gerade bei der laufenden Bespielung von Websites, Newslettern und Social-Media-Kanälen liegt es nahe, auch auf bereits produzierten Content zurückzugreifen. Damit stellt sich allerdings eine praktische Frage: Was davon darf heute überhaupt noch verwendet werden? Ein Foto, das vor Jahren für eine Printausgabe gekauft wurde, ist nicht automatisch für Instagram oder die Website freigegeben. Auch bei Interviews und Videomaterial können die damaligen Vereinbarungen Grenzen setzen. Bei älteren Beständen kommt hinzu, dass sich nach Jahren nicht immer ohne Weiteres nachvollziehen lässt, welche Rechte vorliegen.

Das Archiv als Content-Bestand

Für Redaktionen kann sich der Blick zurück trotzdem lohnen. Ältere Beiträge lassen sich für aktuelle Themen heranziehen, Archivmaterial kann neue Geschichten ergänzen oder in einem anderen Format wieder auftauchen. Recherche und Produktion beginnen dann zumindest nicht bei null. Dafür muss das Material allerdings auffindbar sein. Große Archive umfassen oft Jahrzehnte und wurden zu unterschiedlichen Zeiten und nach unterschiedlichen Systemen aufgebaut. Angaben zu Personen, Themen, Bildrechten oder ursprünglichen Nutzungsvereinbarungen können entsprechend verstreut sein. Digitale Archivsysteme und KI-gestützte Suchfunktionen können die Suche erleichtern. Interviews lassen sich nach Begriffen durchsuchen, Bildbestände schneller erschließen und auch längst vergessene Inhalte wiederfinden. Ob sie tatsächlich verwendet werden können, lässt sich dadurch allerdings noch nicht beantworten.

Was bleibt von der alten Freigabe?

Hier liegt eine der Grenzen der Zweitverwertung. Die technische Möglichkeit, einen alten Inhalt zu finden und neu aufzubereiten, sagt nichts über seine heutige Nutzbarkeit aus. Wer Archive als Content-Quelle einsetzen will, braucht deshalb nicht nur eine gute Suchfunktion, sondern auch nachvollziehbare Angaben zu den jeweiligen Rechten. Das macht die Pflege älterer Bestände zu mehr als einer reinen Archivaufgabe. Für Medienhäuser kann sich darin ein zusätzlicher Content-Vorrat befinden – sofern klar ist, was darin steckt und was davon tatsächlich genutzt werden darf.

Vom Speicher zum Arbeitsmaterial

Der Griff ins Archiv war in Redaktionen nie ungewöhnlich. Neu ist eher, welchen Stellenwert der vorhandene Bestand bekommen kann. Wenn jeden Tag neue Inhalte für mehrere Kanäle gebraucht werden, wird das Archiv vom Speicher zum Arbeitsmaterial. Medienhäuser müssen dafür nicht plötzlich alte Beiträge am laufenden Band neu auflegen. Aber sie können stärker mit dem arbeiten, was bereits vorhanden ist. Und damit einen Bestand nutzen, der über Jahre gewachsen ist und sich nicht so einfach kopieren lässt.

(red)