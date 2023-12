Die Austria Presse Agentur und ihre Vorläuferorganisationen feiern im kommenden Jahr ihre 175-jähriges Gründungsjubiläum.

In ihrer Geschichte haben die österreichischen Nachrichtenagenturen viele große Veränderungen erlebt, wie politische Umbrüche und gewaltige technische Neuerungen – darunter Satellitenkommunikation und Internet. Heute steht die Medien- und Kommunikationsbranche vor besonders großen Herausforderungen. Dazu gehören Probleme wie Krisen, Kriege und damit einhergehend Desinformation, Fake News und Polarisierung, die durch die digitale Welt verstärkt werden. Zudem bringt die neue Technologie der generativen künstlichen Intelligenz (KI) große Veränderungen, die auch das Superwahljahr 2024 in Österreich, Europa und den USA beeinflussen werden.

Das neue Buch von APA-CEO Clemens Pig mit dem Titel „Democracy Dies in Darkness“ stellt die Frage, ob „die Wa(h)re Nachricht eine Zukunft“ hat und beschäftigt sich damit, wie sich diese Herausforderungen bewältigen lassen.

Die Buchpräsentation fand Ende November im Rahmen eines Leitbetriebe Austria-Talks in der Kanzlei Binder Grösswang Rechtsanwälte statt. Am Podium diskutierten Martina Salomon, Chefredakteurin KURIER, Nana Siebert, stv. Chefedakteurin Der Standard, Michael Horak, Partner Binder Grösswang Rechtsanwälte, mit dem Autor Clemens Pig darüber, was Veränderungen in einem demokratischen System für Wirtschaft und die Zusammenarbeit mit Medien bedeuten, über die Transformation der Medienbranche, Künstliche Intelligenz, Fake News und wie junge Menschen erreicht werden können. Durch den Abend führte Andreas Gnesda, Beiratsvorsitzender Leitbetriebe Austria.