DDB mit neuen Creative Directors

Christina Mer Hofmann (Bild links)ist seit zwei Jahren bei DDB Wien tätig. Sie war in verschiedenen kreativen Rollen bei Agenturen wie EN GARDE in Graz aber auch Grabarz & Partner sowie KNSK in Deutschland tätig. Ihr Portfolio umfasst Kunden wie Radiozentrale, Fielmann, DEVK, Melitta, Burger King, Lotto Hamburg und BVB.

Virginia Wilhelmer (Bild rechts)ist bereits seit fünf Jahren bei DDB Wien. Vor ihrer aktuellen Position war sie bei BBDO Wien sowie im Start- und Scale-up Bereich beschäftigt. In Ihrer Position als Artdirektorin hat sie bei zahlreichen Awardshows immer wieder überzeugt.

„Beide bringen ein hohes Maß an Kreativität und Erfahrung mit, das uns helfen wird, unsere führende Position in der Branche weiter auszubauen“, so Thomas Tatzl, CCO DDB Wien, zu den Personalien