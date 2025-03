Dancing Stars scharren in den Starlöchern

Es ist wieder so weit: Die High Heels sind poliert, die Smokinghemden gestärkt, und die Tanzschritte einstudiert – am 14. März 2025 startet die mittlerweile 16. Staffel von „Dancing Stars“ auf ORF 1 und ORF ON. Zehn neue Prominente wagen sich aufs Parkett, bereit, sich in Cha-Cha-Cha, Quickstep und Walzer zu beweisen – oder mit frechen Sprüchen zu punkten.

Die erste Sendung dient der sanften Einstimmung: Niemand muss die Show verlassen, die Wertungen von Jury und Publikum werden in die nächste Woche mitgenommen. Das verschafft den Teilnehmern einen einmaligen Blankoscheck fürs Weiterkommen, bevor das unvermeidliche Zittern um die Gunst der Jury beginnt.

Missy May wechselt die Seiten

Für die Tanzpaare geht es ans Eingemachte – für eine Kandidatin der letzten Staffel heißt es dieses Mal jedoch: zurücklehnen und genießen. Missy May, die 2023 mit Profi Dimitar Stefanin den Sieg holte, nimmt als Gastjurorin in der ersten Sendung Platz. „Dancing Stars war die schönste Zeit meines Lebens“, schwärmt sie. In ihrer neuen Rolle darf sie nun selbst Punkte verteilen und aufmunternde Worte spenden. Beides wird sie mit Sicherheit auf sympathische Art und Weise vermitteln

Ein Tanzturnier mit Tradition

In gewohnter Manier führt das Moderationsduo Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll durch den Abend. Wieder werden sie charmant über kleinere Patzer hinwegtrösten und den außer Puste geratenen Promis Interviews entlocken. Die Jury, bestehend aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker, ergänzt durch wechselnde Gastjuroren, wird genau hinsehen, wer eine Runde weiterkommt – und wer sich früher als erhofft von seinen Tanzschuhen verabschieden muss. Das Publikum zu Hause hat natürlich auch ein entscheidendes Wörtchen mitzureden, wenn es um die Abstimmung geht.

Zwischen Glanz und Drama

Erfahrungsgemäß bringt jede „Dancing Stars“-Staffel ihre eigenen legendären Momente: vom eleganten Gleitflug bis zum unfreiwilligen Stolperer, von strengen Jurysprüchen bis zur dramatischen Publikumsrettung eines vermeintlichen Außenseiter-Paares.

Wer von den neuen „Dancing Stars“ im Scheinwerferlicht glänzen wird und wer absolut keine Chance hat, wird sich früh herausstellen.Gute Unterhaltung ist in jedem Fall garantiert – besonders für die Zuschauer.

(PA/red)