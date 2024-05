Cyber-Gangster attackieren 1,3 Mio. Kinder

Immer öfter geraten Kinder in den Fokus von Cyber-Gangstern, zeigt eine neue Erhebung des IT-Sicherheitsspezialisten Kaspersky. So ist die Zahl versuchter Angriffe im Namen beliebter Marken wie Lego, Disney, Roblox, Brawl Stars oder Minecraft im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 35 Prozent gestiegen. Insgesamt belÀuft sich die Zahl der entdeckten VorfÀlle in den ersten drei Monaten auf 1,3 Mio., wobei 27.500 auf Trojaner entfielen.

Ziel Desktop-Rechner

Die verzeichneten Attacken haben fast ausschließlich auf Desktop-Rechner abgezielt (98,7 Prozent). Mobile GerĂ€te waren nur zu 1,3 Prozent betroffen. Cyber-Kriminelle nutzen am hĂ€ufigsten beliebte Kinderspiele fĂŒr ihre schĂ€dlichen AktivitĂ€ten: das Sandbox-Game Minecraft, den Spiele-Baukasten Roblox und die Gaming-App Brawl Stars.

Ebenfalls versuchten sie, Kinder mit beliebten Kindermarken wie Lego, den Animationsserien Paw Patrol und Bluey sowie Cartoons, Filmen, Games und Merchandise aus dem Disney-Kosmos zu ködern. Cyber-Kriminelle hackten zudem legitime Webseiten, die Spielzeug, Puppen und andere beliebte Kinderprodukte anbieten, um Malware zu verbreiten.

Downloader und Trojaner

Bei ĂŒber 1,2 Mio. der entdeckten Angriffen handelte es sich um Downloader – unerwĂŒnschte Programme, die keine originĂ€ren Schadprogramme sind, mit denen Angreifer diese jedoch in einem zweiten Schritt nachladen können. Die zweithĂ€ufigste Infektionsart bildeten mit 27.576 Angriffsversuchen Trojaner, durch die Gangster an Kreditkarten- und Anmeldedaten gelangen, gefolgt von 27.570 FĂ€llen störender Adware, die ungewollt Werbung per Pop-up einblendet.

Kaspersky-Experten sind auch auf einen SMS-Trojaner gestoßen, der sich mit einer App fĂŒr Cheats fĂŒr das beliebte Mobile-Game Brawl Stars tarnte. Bei der Installation fordert die App zahlreiche Berechtigungen an, davon viele unnötig oder sogar gefĂ€hrlich. Sind diese erteilt und die App gestartet, zweckentfremden die Angreifer das infizierte GerĂ€t fĂŒr den SMS-Versand von Spam-Nachrichten, die das Handyguthaben der Betroffenen aufbrauchen.

APA/Red.