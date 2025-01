Christoph Unterkofler wird Ischler Woche Chefredakteur

Ab 1. Februar 2025 übernimmt Christoph Unterkofler die Chefredaktion der Ischler Woche, einer der bedeutendsten Regionalzeitungen im Salzkammergut. Er folgt auf Josef Gruber, der die Zeitung seit ihrer Gründung 2003 leitete und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.

Ein Mann mit Erfahrung

Christoph Unterkofler ist ein bekanntes Gesicht in der Redaktion der Ischler Woche. Bereits von 2008 bis 2021 prägte er als Redaktionsleiter das Profil der Zeitung. Unter seiner Leitung wurden markante Änderungen beim Layout und Stil umgesetzt, und er war an mehreren aufsehenerregenden Recherchen beteiligt – darunter das Exklusivinterview mit den Wilderern vom Salzkammergut und die Enthüllung des Bauskandals in St. Wolfgang.

In den vergangenen drei Jahren sammelte der 40-Jährige als Chef vom Dienst beim Linzer Verlag “Welt der Frauen” weitere Erfahrungen. Dort war er nicht nur für die Produktion des Magazins verantwortlich, sondern engagierte sich auch in der Entwicklung digitaler Produkte und Sonderpublikationen.

Geschäftsführer für Rückkehrer

Seine Rückkehr zur Ischler Woche stößt auf breite Zustimmung. Moritz Walcherberger, Geschäftsführer der Tips Zeitungs GmbH & Co KG, zeigt sich begeistert: „Herr Unterkofler war von Anfang an mein absoluter Wunschkandidat. Mit seiner Rückkehr stärken wir die Ischler Woche nachhaltig.“

Auch der scheidende Chefredakteur Josef Gruber lobt die Entscheidung: „Christoph Unterkofler ist für mich der ideale Nachfolger. Mit seinen hervorragenden Leistungen hat er das mehr als bewiesen. Es freut mich, die Chefredaktion in so kompetente Hände zu übergeben.“

Neue Herausforderungen

Christoph Unterkofler selbst sieht seine neue Aufgabe als Chance und Verpflichtung zugleich: „Die Region steht vor vielen Herausforderungen, von der angespannten Budgetsituation der Gemeinden bis hin zur Wohn- und Verkehrslage. Aufgabe der Ischler Woche wird es sein, diese Entwicklungen kritisch zu begleiten und gleichzeitig positiven Entwicklungen Raum zu geben.“

Er betont zudem die zentrale Rolle von Regionalmedien: „Lokalzeitungen fördern das Gemeinschaftsgefühl und bieten lokalen Institutionen, Vereinen und Betrieben eine Plattform. Es geht darum, eine Identität für die Region zu schaffen. Ich freue mich darauf, diese Aufgabe mit meinem Team zu gestalten.“

Ein Blick auf die Ischler Woche

Die Ischler Woche berichtet seit Januar 2003 wöchentlich über lokale Themen im Salzkammergut und darüber hinaus. Mit einer Printauflage von 7.485 Exemplaren im ersten Halbjahr 2024 ist sie eine wichtige Informationsquelle in der Region. Neben der Printausgabe steht sie auch als ePaper im APA-Kiosk zur Verfügung.

(PA/red)