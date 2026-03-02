Casting für ESC-Helfer in Wien angelaufen

Mehr als 500 Interessierte nahmen am Samstag, dem 28. Februar, und Sonntag, dem 1. März 2026, am Auftakt des großen Volunteers-Castings für den 70. Eurovision Song Contest im Wiener Funkhaus teil. Dort bereitet sich das ESC-Team des ORF seit Herbst auf die Ausrichtung der weltweit größten TV-Unterhaltungsshow vor. Für das Großereignis mit bis zu 500.000 Gästen bei den Eurovision-Veranstaltungen in Wien werden engagierte Volunteers gesucht, die Teamgeist und Einsatzbereitschaft mitbringen. Das Casting-Wochenende markiert den Beginn eines mehrstufigen Auswahlverfahrens.

„Wichtiger Meilenstein“ für Organisationsteam

Michael Krön, Executive Producer des Eurovision Song Contest, eröffnete das Casting und bezeichnete das Wochenende als „unglaublich wichtigen Meilenstein“ für die Veranstaltung in Wien. Die hohe Zahl an Interessierten zeige die große Anziehungskraft des Events. Auch Lisi Schrenk, Head of Volunteers, betonte die Motivation der Bewerber. Gesucht würden vor allem Personen, die die Fankultur des Eurovision Song Contest verkörpern. Die Stimmung vor Ort habe jedoch bereits gezeigt, dass viele diese Begeisterung mitbringen.

Mehrstufiges Auswahlverfahren

Das Casting war in mehrere Stationen gegliedert. Am Samstag öffneten sich um 13:00 Uhr die Türen für die erste Gruppe. Nach der Anmeldung wurde ein Foto für die spätere Akkreditierung erstellt. Im Anschluss folgten Einzelinterviews. Unter den Bewerbern befanden sich sowohl neue Interessierte als auch erfahrene Volunteers, die bereits 2015 beim Eurovision Song Contest mitgewirkt hatten. Mehr als 400 ehemalige Helfer sind weiterhin auf der Community-Plattform aktiv. In zwei Wochen findet der letzte von insgesamt drei Casting-Terminen statt. Dieser richtet sich insbesondere an Bewerber für die Funktion der Delegation Hosts. Dabei werden vor allem Sprachkenntnisse überprüft, um die Betreuung der internationalen Delegationen in deren jeweiliger Landessprache sicherzustellen. Bereits Mitte März sollen die künftigen Delegation Hosts erstmals auf die offiziellen Vertreter der Delegationen treffen.

Zusagen bis Anfang April

Bis Anfang April erhalten rund 600 Volunteers ihre Zusage und werden über ihren Einsatzbereich informiert. Die Aufgaben sind vielfältig: Sie begrüßen internationale Gäste an Welcome- und Infodesks, unterstützen Journalisten im Media Center oder tragen zu einem reibungslosen Ablauf im Backstage-Bereich bei. Nach Angaben des ORF meldeten sich zahlreiche Interessierte aus unterschiedlichen Berufsgruppen – von Studierenden bis zu Personen in leitenden Funktionen, die für den Einsatz Urlaub nehmen. Die Bewerber sprechen neben Deutsch und Englisch insgesamt 44 weitere Fremdsprachen und decken damit einen Großteil der Landessprachen der teilnehmenden Länder ab. Insgesamt gingen Anmeldungen aus mehr als 30 Nationen ein, darunter aus zahlreichen europäischen Staaten sowie aus den USA, Kanada und Australien.

(PA/red)