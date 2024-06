Cannes: Vergoldeter Lifestyle

Entgegen nahmen die Trophäe die Vertreter von Loewe Madrid, Spanien, für ihr Werk Loewe x Suna Fujita. Die Partnerschaft zwischen dem spanischen Luxusmodehaus und dem japanischen Kunsthandwerkstudio Suna Fujita führte zu einer exklusiven Kollektion von Taschen, Pullovern, Accessoires und mehr. Von den weiteren 187 Einreichungen wurden eine mit Gold, zwei mit Silber und drei mit Bronze bedacht.

Spendabler war man da schon in der Kategorie Brand Experience & Activation. Zehn goldene, 29 silberne und 30 bronzene Löwen wurden losgelassen. Den Grand Prix sicherte sich Weber Shandwick Chicago, USA, mit The First Edible Mascot für Pop-Tarts. Um über die Frühstückskategorie hinaus zu expandieren, führte die Marke ihren ersten Pop-Tarts Bowl während eines US-College-Footballspiels ein, bei dem das Gewinnerteam das Maskottchen Strawberry nach dem Schlusspfiff toasten und verzehren durfte.

In der Kategorie Creative Business Transformation wurden acht Arbeiten prämiert. Davon eine mit Gold, zwei mit Silber und vier mit Bronze. Der Grand Prix ging an Refurb für Philips von LePub, Amsterdam. Die globale Technologiemarke löste das Problem des Elektroschrotts durch unerwünschte Rücksendungen nach der Wintergeschenksaison, indem sie in dieser Zeit nur generalüberholte Produkte verkaufte.

Den Grand Prix in der Kategorie Creative Commerce holte Publicis Conseil Paris, Frankreich, mit der Kampagne Renault – Cars To Work für Renault. Die Initiative soll Franzosen in abgelegenen Gebieten helfen, in denen es schwierig ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu gelangen. Das Programm ermöglicht es Menschen, während ihrer Probezeit kostenlos ein Renault-Auto zu nutzen und erst nach Erhalt ihres Arbeitsvertrags zu zahlen. zudem wurden in der Kategorie viermal Gold, fünfmal Silber und neunmal Bronze vergeben.

Zwei Goldene, fünf Silberne und sieben Bronzene regnete es in der Kategorie Creative Effectiveness. Den Grand Prix nahm Rethink Toronto, Kanada, mit It Has To Be Heinz für Heinz Ketchup mit nach Hause.

Gegen Sexting

In der Kategorie Creative Strategy war es Dentsu Creative Amsterdam, die den Großen Preis für die KPN-Kampagne A Piece of Me entgegennahmen. Die führende niederländische Telekommarke schuf ein eindringliches Musikvideo und ein originelles Lied, das ein Mädchen zeigt, das wegen eines weitergeleiteten Nacktfotos beschämt wird. A Piece of Me half, das Bewusstsein zu schärfen und die kulturelle Einstellung zu Sexting in den Niederlanden zu ändern, indem die Schuld auf denjenigen verschoben wurde, der die Bilder ohne Zustimmung weiterleitet, anstatt auf das Opfer. Außerdem gab es vier goldene, neun silberne und 13 bronzene Löwen.

Von 231 Einreichungen in der Kategorie Innovation wurden eine mit Gold, zwei mit Silber und vier mit Bronze belohnt. Der Grand Prix ging an Voice 2 Diabetes für KVI Brave Fund INC von Klick Health Toronto, Kanada. Damit kann man durch eine Audioaufnahme der Stimme erkennen, ob jemand an Typ-2-Diabetes leidet.

Verkündet wurden zudem die Regional Networks of the Year. In Europa ging Publicis Worldwide als Sieger hervor.

Letzter Tag

Heute darf man sich noch einmal auf eine exzessive Awardshow einstellen. Vergeben werden die Löwen in den Kategorien Film, Titanium und Sustainable Development Goals Lions and Glass: The Lion for Change. Danach geht es auf die Closing Party.