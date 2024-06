Cannes: Erste Löwen vergeben

Es ist so weit: Die Pforten zum wichtigsten Werbefestival wurden geöffnet. Cannes wird wieder überschwemmt von zahlreichen Besuchern, die sich mit unterschiedlichsten Aspekten von Kreativität auseinandersetzen.

Die größte Aufmerksamkeit ziehen aber wieder die Award-Shows auf sich. Gestern gingen gleich drei davon über die Bühne. Die Kategorie Audio und Radio konnte die Agentur Golin London für sich entscheiden. Um die Angst vor Hörverlust zu nehmen und die Anzahl der Hörtests bei ihrem Kunden Specsavers zu erhöhen, nahm Golin den Rick Astley-Hit Never Gonna Give You Up aus dem Jahre 1987 neu auf. Diesmal allerdings mit falschem Text. Sodass das Lied selbst zum Hörtest wurde.

Zudem wurden in dieser Kategorie noch vier Goldene, sechs Silberne und zwölf Bronzene Löwen verteilt.

Großzügig zeigte sich die Jury in der Kategorie Outdoor. Gleich vier Grand Prix wurden hier vergeben. Drei davon an Lola Mullenlowe. Die spanische Agentur inszenierte die Eismarke Magnum als Hauch des Sommers in kühler, dunkler, kalter Umgebung. Ein Grand Prix ging an Neuseeland, genauer: an die Agentur Colenso BBDO. Die setzte für Pedigree eine Social Responsibility-Kampagne um, mit der Plätze für Hunde aus Tierheimen gesucht wurden.

Weiters kamen noch 12 Goldene, 20 Silberne und 29 Bronzene Löwen in dieser Kategorie zu neuen Besitzern.

Den Grand Prix in der Kategorie Print & Publishing nahm schließlich der Vertreter von Ogilvy New York in Empfang. Die Agentur zerdrückte für Coca-Cola das Logo wie eine Getränkedose. Um, richtig, auf die Möglichkeit des recyclens zu verweisen. Demgemäß wurde die Kampagne auch unter dem Titel Recycle Me in die Welt geschickt. Außerdem konnten in dieser Kategorie noch 9 Goldene, 5 Silberne und 16 Bronzene Löwen erlegt werden.

Acht Kategorien auf dem Programm

Heute Abend geht es weiter mit den Award-Shows. Ab 19 Uhr sollte man sich im Lumière Theater doch etwas Zeit nehmen. Immerhin werden die Löwen in den Kategorien Industry Craft, Digital Craft, Film Craft, Design, Entertainment, Entertainment Lions for Gaming, Entertainment Lions for Music und Entertainment Lions for Sport überreicht.