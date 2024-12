Bundesliga: Sky und DAZN teilen sich Markt

Die neuen TV-Rechte, die bis zur Saison 2028/29 gelten, wurden von der Deutschen Fußball Liga (DFL) für 4,484 Milliarden Euro verkauft – ein Plus von 84 Millionen Euro gegenüber dem aktuellen Vertrag.

Sky und DAZN dominieren Bezahlbereich

Sky sicherte sich die Rechte für die Freitags- und Samstagsübertragungen, darunter alle Einzelspiele und das Topspiel um 18:30 Uhr. Auch die gesamte 2. Bundesliga wird exklusiv bei Sky zu sehen sein. DAZN übernimmt hingegen die Samstagskonferenz, die einst von Sky (damals Premiere) ins Leben gerufen wurde, sowie die Spiele am Sonntag. Damit teilen die beiden Anbieter den Pay-TV-Markt weiterhin unter sich auf.

ARD, ZDF und ProSiebenSat.1 im Free-TV präsent

Im Free-TV bleibt vieles beim Alten: Die ARD-„Sportschau“ zeigt weiterhin die ersten Zusammenfassungen am Samstagnachmittag, gefolgt vom „ZDF Sportstudio“ am Abend. ProSiebenSat.1 erwarb erneut ein Paket mit neun Live-Spielen, darunter drei Erstliga-Partien und der Supercup. RTL übernimmt künftig das Topspiel der 2. Liga, das bisher bei Sport1 lief.

Was bedeutet das für die Fans?

Wer die Bundesliga live verfolgen möchte, kommt auch in den nächsten Jahren um zwei kostenpflichtige Abos nicht herum. Gleichzeitig sorgt die gewachsene Gesamtsumme für mehr Einnahmen bei den Vereinen: Rund 1,121 Milliarden Euro fließen jährlich an die 36 Clubs der ersten und zweiten Liga. Free-TV-Zuschauer können sich weiterhin auf Zusammenfassungen und ausgewählte Live-Spiele freuen.