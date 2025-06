Bronze für DMB. bei den Cannes Lions 2025

Die Wiener Werbe- und PR-Agentur DMB. wurde gemeinsam mit der Initiative Letzte Generation Österreich beim diesjährigen Cannes Lions International Festival of Creativity mit einem Bronze-Löwen ausgezeichnet. Die prämierte Kampagne „Sights of Tomorrow“ überzeugte die Jury in der Kategorie „Brand Experience & Activation“. Insgesamt wurden in dieser Kategorie 69 Löwen aus 2.337 Einreichungen vergeben – darunter 11 in Gold, 25 in Silber und 32 in Bronze.

Digitale Protestaktion macht Klimawandel sichtbar

Im Zentrum der ausgezeichneten Kampagne steht der weltweit erste digitale Klima-Protest auf Google Maps. Dabei wurden bekannte Sehenswürdigkeiten in Österreich mithilfe von Künstlicher Intelligenz so verändert, dass sie die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels visualisieren. Ziel war es, Aufmerksamkeit für die Dringlichkeit der Klimakrise zu schaffen. Pünktlich zum Sommerbeginn bekannte sich Letzte Generation Österreich öffentlich zu dieser Aktion.

Erfolg für Österreichs Kreativszene

Mit der Bronze-Auszeichnung ist DMB. die einzige österreichische Agentur, die bei den diesjährigen Cannes Lions prämiert wurde. Oliver Böhm, Geschäftsführer der ORF-Enterprise, sieht darin ein starkes Signal: „Der Gewinn einer Löwen-Trophäe ist nicht nur eine großartige Anerkennung für kreative Exzellenz, sondern auch ein wichtiges Signal für den Kommunikationsstandort Österreich.“

Barrierefreie Filmuntertitelung

Der Grand Prix in der Kategorie „Brand Experience & Activation“ ging an die Kampagne „Caption with Intention“ von FCB Chicago. Die Initiative für die Academy of Motion Picture Arts and Sciences entwickelte ein neues, emotionales Untertitelungssystem für gehörlose und schwerhörige Menschen. Die Lösung kombiniert Animation, Typografie und Farbe, um ein intensiveres Filmerlebnis zu schaffen. Die Innovation wurde inzwischen als Standard in das Regelwerk der Academy Awards aufgenommen.

Bühne für kreative Exzellenz

Das Festival Cannes Lions fand 2025 von 16. bis 20. Juni in Cannes, Frankreich, statt. Es gilt als weltweit wichtigste Veranstaltung zur Würdigung kreativer Arbeiten in Werbung, Kommunikation und Medien. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Shortlist-Jurys, die aus allen Einreichungen die besten Ideen für die finale Auswahl nominieren.

(PA/red)