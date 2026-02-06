Blau statt Rosa: La Gazzetta ehrt Olympia

Zu Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina hat sich die italienische Sporttageszeitung La Gazzetta dello Sport etwas Besonderes einfallen lassen. Am Tag der Eröffnungsfeier am heutigen Freitag erschien die Zeitung auf azurblauem Papier, in Anlehnung an die Farben der italienischen Nationalteams.

Ausnahme bei Tradition

Die Gazzetta, 1896 gegründet, erscheint seit dem 2. Jänner 1899 traditionell auf rosafarbenem Papier und trägt daher den Spitznamen „Rosea“. Mit der blauen Ausgabe brach das Blatt bewusst mit dieser jahrzehntelangen Tradition, um den Start der Olympischen Winterspiele optisch zu würdigen. Die Titelseite der blauen Ausgabe zierte die Schlagzeile: „Ein Land mit fünf Ringen, wir sind Olympia“. Eine Doppelseite folgte unter dem Motto: „Jetzt spielen wir!“, die den Auftakt der Spiele thematisch aufgriff. Die Gazzetta dello Sport ist Italiens auflagenstärkste Sportzeitung und die zweitälteste der Welt.

Regionen vereint

In einem Kommentar hob die Redaktion der Sportzeitung die besondere Bedeutung der Spiele hervor: „Die Olympischen Spiele, die heute beginnen, sind italienisch in ihrer Geografie, europäisch in ihrer Ausrichtung, mailändisch in der Steuerung, alpin in ihren tiefen Wurzeln. Das sind unterschiedliche Regionen, die zusammenarbeiten, starke Identitäten, die sich nicht auflösen, sondern nebeneinander bestehen. Olympische Spiele sind nie nur Sport: Sie sind eine Identitätserklärung, eine Botschaft an die Welt, eine Auseinandersetzung mit dem eigenen nationalen Bewusstsein.“

(APA/red)