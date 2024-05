Bis zu 6 Stunden in Social Media

Teenager verbringen ihre Freizeit viel am Handy. Vor allem MĂ€dchen sind bis zu sechs Stunden tĂ€glich im Social Web, was laut einer Studie der UniversitĂ€t Helsinki auf suchtĂ€hnliches Verhalten hinweise. Diese AbhĂ€ngigkeit wirkt sich negativ auf das Wohlbefinden und im Allgemeinen auf die Gesundheit aus. Zudem zeigen neuere Untersuchungen eine Zunahme der AngstgefĂŒhle bei diesen Teenagern durch die intensive Nutzung der sozialen Medien.

Zur Studie

Die Untersuchung der UniversitĂ€t Helsinki fand an allen 49 Oberschulen in Helsinki, Espoo und Vantaa statt. Diese umfasste 1164 MĂ€dchen im Alter von 15 und 16 Jahren, wobei diese 59 % der SchĂŒlerinnen an den teilnehmenden Schulen reprĂ€sentieren. Die Probandinnen schĂ€tzten vorab die eigene tĂ€gliche Nutzung des Smartphones und lieferten im Nachgang (detaillierte) Nutzungsdaten.

Als Untersuchungsgegenstand wurden die Screenshotdaten der Teilnehmerinnen analysiert, wobei 44 % der MĂ€dchen keine AuskĂŒnfte zur VerfĂŒgung stellten. Sie wurden jedoch in den Analysen in Hinblick auf eine mögliche Sucht und ihr Wohlbefinden berĂŒcksichtigt. FĂŒr eine mögliche Suchtdiagnose wurde die “Bergen Social Media Addiction Scale” (BSMAS) genutzt (Suchtpotential von 6 bis 30 Punkten). DarĂŒber hinaus wurden weitere Skalen zur Feststellung von AngstgefĂŒhlen und der KörperwertschĂ€tzung eingesetzt, wobei die Teens selbst ihre Gesundheit, Stimmung, MĂŒdigkeit und Einsamkeit mithilfe von diesen visuellen Analogskalen bewerteten.

Auswertung und Ergebnisse

Aus allen Datenanalysen zusammen ergaben sich Werte von 350 Minuten oder 5,8 Stunden fĂŒr die Nutzung der Smartphones von weiblichen Teenagern. Davon werden 231 Minuten oder 3,9 Stunden auf den sozialen Medien verbracht. Ob unter der Woche oder am Wochenende spielt hierbei keine signifikante Rolle. Bemerkenswert ist jedoch, dass sich sie MĂ€dchen selbst mit weniger Zeit am Handy und in Social Media verorten.

Basierend auf der Auswertung der BSMAS-Ergebnisse waren mit 183 Teilnehmerinnen 17 % der Teens möglicherweise von den sozialen Medien abhĂ€ngig und mit 37 % schnitten 371 MĂ€dchen ĂŒber dem Grenzwert fĂŒr eine mögliche Angststörung ab. Neben schlechteren Noten kommt es hierbei vermehrt zu MĂŒdigkeit, Einsamkeit, zu einem negativen Körperbild sowie eine schlechtere Gesundheit im Ganzen.

pressetext/red