Bert Habets bleibt fest im Sattel

Der Vorstandsvorsitzende von ProSiebenSat.1, Bert Habets, bleibt für weitere drei Jahre im Amt. Der Aufsichtsrat des Medienkonzerns verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis Oktober 2028 – ein klares Signal für Stabilität und strategische Kontinuität in einem von Umbruch geprägten Markt.

Seit seinem Amtsantritt hat der 54-jährige Niederländer dem Unternehmen eine klarere Richtung gegeben: Weniger Diversifizierung, mehr Fokus auf Entertainment-Kerngeschäft und digitale Plattformstrategie. Im Zentrum steht dabei vor allem die Streaming-Plattform Joyn, die sich mit mittlerweile rund zehn Millionen monatlichen Nutzern zur erfolgreichsten frei verfügbaren AVOD-Plattform im deutschsprachigen Raum entwickelt hat.

Umbau mit Konsequenz

Die Handschrift von Bert Habets zeigt sich nicht nur in der Wachstumsstrategie von Joyn, sondern auch im konsequenten Portfoliomanagement. Nicht zum Kerngeschäft zählende Beteiligungen wie Verivox, Urban Sports Club oder Anteile an About You wurden verkauft. Ziel ist eine klare Positionierung als führender Entertainment-Anbieter in der DACH-Region – mit Fokus auf Inhalte, digitale Reichweiten und Monetarisierung im Werbemarkt. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds konnte ProSiebenSat.1 unter Habets die Kostenbasis straffen und die Wettbewerbsfähigkeit stabilisieren.

Die Vertragsverlängerung erfolgte noch unter der Ägide von Andreas Wiele, der den Vorsitz des Aufsichtsrats in Kürze an Maria Kyriacou übergibt. Beide unterstützen die Entscheidung ausdrücklich. Wiele lobte in einer Mitteilung Habets’ „Führungsstärke, Integrität und strategischen Weitblick“ als Garanten für nachhaltiges Wachstum.

Fokus auf Entertainment

„Bei der Transformation zum digitalen Entertainment-Unternehmen haben wir wichtige Meilensteine erreicht“, so Habets in einem Statement. Man wolle „die Entertainment-Präsenz im DACH-Raum weiter ausbauen und stärken“. Die Verlängerung verschafft ihm dafür nun langfristige Planungssicherheit – in einem Markt, in dem viele Wettbewerber auf Sicht fahren müssen.

