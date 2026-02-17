Azerion zieht erste Werbe-Bilanz für HBO in Österreich

Seit dem offiziellen Launch am 13. Jänner ist der Streaming-Dienst HBO Max in Österreich verfügbar. Mit dem Start wurde ein werbeunterstütztes Abo-Modell eingeführt. Als exklusiver Vermarktungspartner in Österreich zieht Azerion Austria eine erste Bilanz: Die Nachfrage und die Entwicklung der Abonnentenzahlen entsprechen den Erwartungen für den lokalen Markt.

Erweiterung des Werbeportfolios

Zum Start nutzten mehrere Unternehmen die Plattform für Kampagnen. Dazu zählen BYD (Agentur: Media 1), IKEA (Agentur: Otago Online Consulting) und Nintendo (Agentur: dentsu Austria). Die geplanten Kampagnen konnten wie vorgesehen umgesetzt werden. Ab Mitte Februar baut Azerion das Werbeangebot auf HBO Max aus. Geplant sind unter anderem neue Brandingformate und zusätzliche Anzeigenformate. Die Pause Ad wird künftig als Full-Screen-Variante angeboten. Für Drei Österreich wird zudem der erste „Infront“-Werbeauftritt einer Marke auf HBO Max umgesetzt. Dabei kommen Infront Ads, Pause Ads sowie klassische Pre- und Mid-Roll-Anzeigen zum Einsatz. Weitere Kooperationen sind bereits angekündigt.

Bis jetzt stabile Nachfrage

„Die Entwicklung von HBO Max und die konstant hohe Nachfrage am österreichischen Markt freuen uns sehr“, erklärt Marcus Zinn, Director Sales bei Azerion Austria. „HBO Max wurde rasch und vollkommen selbstverständlich von Kunden und Agenturen in die modernen TV-Planungen integriert. Wir sind stolz, diese positive Entwicklung als heimischer Vermarktungspartner begleiten zu dürfen, und blicken voller Vorfreude auf die kommenden Blockbuster-Releases.“ In den kommenden Monaten soll sich zeigen, wie sich die Kombination aus exklusiven Inhalten und neuen Werbeformaten auf den österreichischen Streaming-Markt auswirkt und welche Möglichkeiten sich für Werbekunden ergeben.

(PA/red)