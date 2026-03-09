Axel Springer übernimmt Telegraph Media Group

Der deutsche Medienkonzern Axel Springer übernimmt die traditionsreiche britische Zeitung The Daily Telegraph. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wurde eine Vereinbarung über den Kauf der Telegraph Media Group geschlossen. Verkäufer ist der bisherige Eigentümer RedBird IMI. Der Kaufpreis beträgt 575 Millionen Pfund, umgerechnet rund 661,3 Millionen Euro. Die Summe soll vollständig in bar gezahlt werden.

Zeitung mit langer Tradition

Mit der Übernahme geht eine der ältesten und bekanntesten Zeitungen Großbritanniens in deutschen Besitz über. Der „Telegraph“ gilt als einflussreiches Medium mit engen Verbindungen zum britischen Establishment und zur Conservative Party. Die Zeitung gehört zu den prägenden Stimmen im konservativen Medienspektrum des Landes und richtet sich traditionell an ein bürgerlich-konservatives Publikum.

Strategische Pläne von Axel Springer

Der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, Mathias Döpfner, erklärte, der Konzern habe bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten versucht, das Unternehmen zu erwerben – damals jedoch ohne Erfolg. Mit dem nun vereinbarten Kauf werde ein lange verfolgtes Ziel erreicht. Nach Angaben des Unternehmens soll die Telegraph-Gruppe weiter ausgebaut und international gestärkt werden. Ziel sei es, das Medium zu einem führenden bürgerlich-konservativen Angebot in der englischsprachigen Medienwelt zu entwickeln.

Ausbau internationaler Medienaktivitäten

Mit der Übernahme setzt Axel Springer seine Strategie fort, international stärker zu wachsen. Der Berliner Konzern ist unter anderem Herausgeber der deutschen Medienmarken Bild und Die Welt. Der Erwerb der Telegraph Media Group erweitert das Portfolio des Unternehmens um einen weiteren Titel im englischsprachigen Raum.

