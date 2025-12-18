autorevue kooperiert künftig mit AutoScout24

Das traditionsreiche Automagazin autorevue und AutoScout24, Europas größter Online-Automarkt, gehen eine strategische Kooperation ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, redaktionelle Inhalte und digitale Marktplatzangebote enger miteinander zu verknüpfen.

Gebrauchtwagenangebot auf autorevue.at

Ab sofort ist auf der Website autorevue.at/marktplatz ein ausgewähltes Gebrauchtwagenangebot von AutoScout24 direkt integriert. Nutzer erhalten damit Zugang zu einer Vielzahl von Fahrzeugen aus ganz Österreich. Das Angebot soll übersichtlich aufbereitet und in das redaktionelle Umfeld der autorevue eingebettet sein. Im Rahmen der Kooperation sollen auch Privatpersonen, die über die autorevue ein Fahrzeug inserieren, profitieren. Sie erhalten ein kostenloses „SuperInserat“ für die Dauer von sieben Tagen im Wert von 11,99 Euro. Dadurch wird die Sichtbarkeit der Inserate erhöht und eine größere Reichweite erzielt.

Stärkung der Kernkompetenzen

Die Zusammenarbeit verbindet die journalistische Kompetenz der autorevue mit der Angebotsvielfalt von AutoScout24. Beide Unternehmen möchten damit ihr jeweiliges Kerngeschäft stärken und ihr digitales Angebot erweitern. Wolfgang Hofbauer, Chefredakteur der autorevue, betont den Mehrwert der Zusammenarbeit: Die Partnerschaft mit AutoScout24 hebe den Marktplatz auf ein neues Niveau und biete der Community einen klaren Nutzen. Nikolaus Menches, Geschäftsführer von AutoScout24 Österreich, verweist auf die strategische Bedeutung der Kooperation. Mit der autorevue habe man bewusst einen renommierten Partner gewählt, um das Wachstum weiter voranzutreiben und das Gebrauchtwagenangebot direkt einer automobilaffinen Zielgruppe zugänglich zu machen.

(PA/red)