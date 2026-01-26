ARD, ZDF & Co. legen Kodex für KI-Einsatz fest

Die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle haben einen gemeinsamen Kodex zum Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI) beschlossen. Das Regelwerk wurde am 21. Jänner 2026 veröffentlicht und umfasst sechs Grundsätze, die den Einsatz von KI im Einklang mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag und den Werten der beteiligten Häuser gestalten sollen.

Verantwortung und Vertrauen sichern

Im Zentrum des Kodex steht der sogenannte „Human in the Loop“-Ansatz. Demnach bleibt die publizistische Verantwortung auch dann beim Menschen, wenn KI-Systeme im Produktionsprozess eingesetzt werden. Entscheidungen über Veröffentlichung, Gewichtung oder Darstellung von Beiträgen sollen nicht von KI-Systemen getroffen werden; redaktionelle Kontrolle und journalistische Sorgfaltspflichten behalten Vorrang. Die Sender verpflichten sich außerdem zu Transparenz beim Einsatz von KI. Inhalte, an deren Erstellung oder Bearbeitung automatisierte Systeme beteiligt waren, sollen nach klaren Regeln gekennzeichnet werden, damit das Publikum nachvollziehen kann, wie Beiträge zustande gekommen sind.

Nutzen, Vielfalt und Barrierefreiheit

Der Einsatz von KI soll nur dann erfolgen, wenn ein klarer Mehrwert für den öffentlich-rechtlichen Auftrag entsteht. Dies kann Effizienzgewinne in Arbeitsprozessen, technische Unterstützung oder Verbesserungen bei der Zugänglichkeit von Inhalten betreffen. Gleichzeitig sollen Vielfalt und Informationsbreite erhalten bleiben. KI kann dazu beitragen, personalisierte Angebote und barrierefreie Inhalte bereitzustellen, während Filtereffekte oder einseitige Informationsauswahl vermieden werden.

Daten, Qualifikation und Nachhaltigkeit

Die Sender setzen auf qualitativ hochwertige und verlässliche Daten, die für KI-Anwendungen genutzt werden. Mitarbeitende sollen im Umgang mit KI geschult werden, um die nötige Kompetenz innerhalb der Häuser zu gewährleisten. Zudem werden ökologische Aspekte berücksichtigt: Energieeffizienz spielt sowohl beim Training von Modellen als auch beim laufenden Betrieb von KI-Systemen eine Rolle. Die Zusammenarbeit zwischen den Sendern sowie der Austausch mit Wissenschaft und Forschung sollen weiter gestärkt werden.

Orientierung für Zukunft

Mit dem Kodex schaffen ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle erstmals einen gemeinsamen Orientierungsrahmen für den Einsatz künstlicher Intelligenz. Er soll sicherstellen, dass technische Innovationen die Grundwerte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks respektieren und die journalistische Verantwortung auch im digitalen Wandel gewahrt bleibt.

