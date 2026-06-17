APA organisiert Übergang nach Pig-Wechsel

Bei der Austria Presse Agentur (APA) kommt es zu einem geordneten Führungswechsel. Nach einem Beschluss der Eigentümerversammlung wurde die bisherige Chefredakteurin Maria Scholl zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied bestellt. Gemeinsam mit Chief Operating Officer Klemens Ganner übernimmt sie interimistisch die Leitung der APA-Gruppe. Ganner wurde zugleich zum zweiten Geschäftsführer ernannt. Der Wechsel erfolgt im Zuge der frühzeitigen einvernehmlichen Auflösung der Verträge von CEO Clemens Pig, der künftig die Leitung des Österreichischen Rundfunks übernehmen wird. Pig wurde vom Stiftungsrat des ORF zum Generaldirektor ab 2027 gewählt. Pig erklärte zu seinem Abschied, er freue sich nach zehn Jahren an der Spitze der APA darauf, den Führungsstab innerhalb des bestehenden Managements zu übergeben.

Interimsführung und neue Geschäftsverteilung

Mit der neuen Struktur wird die operative Führung der APA-Gruppe vorübergehend im bestehenden Management verankert. Ziel sei eine nahtlose Übergangsphase innerhalb des Unternehmens. Die Bestellung von Maria Scholl und Klemens Ganner soll Kontinuität sichern. Beide sind mit den Strukturen der APA-Gruppe vertraut und übernehmen die Geschäftsführung in einer Übergangsphase.

Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

Auch in den Gremien der APA kommt es zu mehreren personellen Änderungen. Ingrid Thurnher wechselt vom Vorstand in den Aufsichtsrat der APA und übernimmt dort den Vorsitz. Im Vorstand wurde Alexander Mitteräcker zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Neu in den Vorstand aufgenommen wurden Harald Kräuter und Oliver Pokorny. Hubert Patterer scheidet aus dem Gremium aus.

Zusammensetzung der Leitungsgremien

Das Präsidium des APA-Vorstands setzt sich künftig wie folgt zusammen: Hermann Petz als Vorsitzender, Eugen A. Russ sowie Alexander Mitteräcker als stellvertretende Vorsitzende und Maria Scholl als geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Das Präsidium des Aufsichtsrats bilden Ingrid Thurnher als Vorsitzende sowie Richard Grasl und Markus Mair als stellvertretende Vorsitzende.

(PA/red)