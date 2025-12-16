Ansteigendes Medienecho für Wiens Adventmärkte

Auch in diesem Jahr gehören die Christkindlmärkte in Wien zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Adventzeit. Eine aktuelle Auswertung der Berichterstattung über die 20 größten Märkte und Weihnachtsdörfer der Stadt von Observer zeigt, wie stark die Veranstaltungen in österreichischen Print- und Onlinemedien präsent sind. Untersucht wurden Beiträge aus dem Zeitraum vom 6. November bis 15. Dezember 2025.

Schloss Schönbrunn an der Spitze

Insgesamt erschienen in diesem Zeitraum 2.893 Printartikel und 1.328 Onlineartikel zu den Top 20 Weihnachtsmärkten. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 13,3 % im Printbereich und 3,7 % im Onlinebereich. Den ersten Platz in der Berichterstattung belegt der Weihnachtsmarkt am Schloss Schönbrunn. Er wurde in 628 Printartikeln mit einer Gesamtausgabe von 29,2 Millionen und 229 Onlinebeiträgen mit einer potenziellen Reichweite von 203 Millionen Unique Clients erwähnt. Besonders hervorgehoben werden Attraktionen wie Riesenrad, Karussell und die Lichtkunstshow „Imperial Lights“.

Größte Online-Reichweite

Auf Platz zwei folgt der Christkindlmarkt am Rathausplatz. Hier erschienen 424 Printartikel (Auflage: 23,7 Mio.) sowie 265 Onlineberichte mit der höchsten potenziellen Reichweite von 241 Millionen Unique Clients. Den dritten Rang nimmt der Adventmarkt am Spittelberg ein, der in 231 Printartikeln (Auflage: 10,2 Mio.) und 124 Onlineartikeln (Reichweite: 92,1 Mio. Unique Clients) thematisiert wurde. Weitere Märkte unter den Top 10 sind der Art Advent am Karlsplatz, der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung und das Weihnachtsdorf am Stephansplatz.

Positive Resonanz für Weihnachtsmarkt am Hof

In Bezug auf die Tonalität führt der Weihnachtsmarkt am Hof das Ranking an. 87 % der Webartikel über den Markt sind positiv. Gelobt werden insbesondere „elegantes Kunsthandwerk“ und „regionale Köstlichkeiten“. Neu im Ranking ist der WIENterzauber in der Marx Halle, der erstmals stattfindet und mit 79,5 % positiven Beiträgen auf Anhieb Platz zwei bei der Tonalität belegt. Knapp dahinter liegt der Wintermarkt am Riesenradplatz (76,6 %).

(PA/red)