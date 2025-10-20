Abschuss oder Schutz: ORF lädt zur Wolfsdebatte

In der Taverne Schiedlberg – Gasthaus Hiesmayr – geht am Dienstagabend, dem 28. Oktober 2025, die achte Folge der Diskussionsreihe „Ein Ort am Wort – Red’ ma drüber“ über die Bühne. Das Thema lautet diesmal: „Wolf, Biber, Kormoran und Otter – Zum Abschuss frei?!“ Der ORF überträgt die Veranstaltung ab 19.30 Uhr live auf ORF ON; eine gekürzte Fassung ist noch am selben Abend in „Oberösterreich heute“ (ORF 2) zu sehen, das gesamte Gespräch tags darauf im ORF Radio Oberösterreich zu hören.

Ein Ort am Wort in Schiedlberg

Moderiert wird die Sendung von Gernot Hörmann, der seit Jahren für pointierte Regionaldebatten bekannt ist. Im Zentrum stehen diesmal Konflikte zwischen Naturschutz und landwirtschaftlichen Interessen – und die Frage, ob Wildtiere wie der Wolf künftig stärker bejagt oder besser geschützt werden sollen.

Kontroverses Terrain

Das Thema spaltet seit Jahren die Öffentlichkeit. Während die einen auf Wolfsschutz pochen und auf europäische Artenschutzrichtlinien verweisen, fordern andere den Abschuss von Wölfen, um Nutztiere und Kinder zu schützen. Auch Biber, Kormoran und Otter geraten in der Debatte immer wieder ins Kreuzfeuer – zwischen Bewunderung für ihre ökologische Rolle und Ärger über Schäden an Uferböschungen oder Fischbeständen.

Der ORF versteht seine Diskussionsreihe als „Bürgerforum für brisante Regionalthemen“. In Schiedlberg sollen daher vor allem Stimmen aus der Bevölkerung gehört werden – von Landwirten über Fischereibetreiber bis zu Naturschützern.

Öffentliche Teilnahme erwünscht

Die Veranstaltung ist frei zugänglich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Wer die Debatte vor Ort erlebt, darf mitdiskutieren; alle anderen können die Sendung live oder im Nachhinein online verfolgen.

Wo: Taverne Schiedlberg – Gasthaus Hiesmayr Tavernenstraße 1

Wann: Dienstag, 28. Oktober (Einlass: 18:30 Uhr / Live-Sendung: 19.30 – 20.30 Uhr)

Sendetermine:

ORF ON (28. Oktober 2025 / 19.30 – 20.25 Uhr): österreichweite Live TV-Übertragung

„Oberösterreich heute“ (28. Oktober 2025 / 19.00 Uhr / ORF 2): Live-TV-Einstieg

„Oberösterreich heute“ (29. Oktober 2025 / 19.00 Uhr / ORF 2): Zusammenfassung

„ORF Radio Oberösterreich“ (29. Oktober 2025 / 18.04 Uhr): Gesamtübertragung der

ungekürzten Aufzeichnung

(PA/red)