70 Jahre Fernsehen: Der ORF blickt zurück

Nach dem großen Jubiläum der Zeit im Bild folgt nun die nächste runde Marke: 70 Jahre Fernsehen in Österreich. Der ORF nimmt das zum Anlass für eine nostalgisch aufgeladene, prominent besetzte Rückschau – aufgezeichnet im Wiener Metropol und am Freitag, 12. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ausgestrahlt.

Ein Abend als Fernsehmosaik

„Ein Fest fürs Fernsehen – Vera Russwurm präsentiert Highlights aus 70 Jahren TV“ versteht sich weniger als historische Aufarbeitung denn als emotional kuratierte Zeitreise. Kabarett, Unterhaltung, Serien, Shows, Skandale und Sternstunden werden zu einem Mosaik verdichtet, das die vertrauten Bilder und Gesichter der österreichischen TV-Geschichte noch einmal aufleben lässt.

Die Auswahl ist naturgemäß nicht vollständig repräsentativ: Otto Schenk, Rudi Carrell, Peter Alexander, Ossy Kolmann. Serien wie Kottan ermittelt, Kaisermühlen Blues, Kommissar Rex oder Formate wie Club 2, Dalli Dalli, Wünsch dir was und Taxi Orange. Auch der Eurovision Song Contest fehlt nicht. Es ist jene Mischung aus kollektiver Erinnerung, die aktuell beliebt ist.

Stars, Songs und kollektive Erinnerungen

Im Zentrum des Abends steht Vera Russwurm – nicht nur als Moderatorin, sondern als personifizierte Kontinuität. Mit 45 Jahren aktiver TV-Karriere ist sie Teil jener Geschichte, die hier gefeiert wird. Ihre Rolle ist die der ruhigen Chronistin, weniger die der Kommentatorin: Erinnern statt bewerten, verbinden statt einordnen.

Für musikalische und persönliche Akzente sorgen Klaus Eberhartinger, Alfons Haider, Max Müller, Max Schmiedl und Marika Lichter. Toni Polster erinnert gemeinsam mit Lichter an Dancing Stars-Momente, Ewald Pfleger feiert seinen eigenen 70er mit Live is Life – ein „Doppel-Jubiläum“, das sinnbildlich für den Abend steht.

