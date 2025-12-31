2026: Österreichs Jahr der globalen Aufmerksamkeit

Das Jahr 2026 verspricht für Österreich ein außergewöhnlich medienwirksames Jahr zu werden. Mit der Teilnahme an und sogar Austragung von einer Reihe international bedeutender Events rückt das Land gleich mehrfach ins globale Rampenlicht.

Eurovision Song Contest kehrt nach Wien zurück

Im Mai 2026 wird die Wiener Stadthalle zum Zentrum Europas: Der Eurovision Song Contest findet zum dritten Mal in Österreich statt. Mit den Halbfinalen am 12. und 14. Mai sowie dem großen Finale am 16. Mai zieht das Spektakel Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und sorgt weltweit für Berichterstattung. Österreich profitiert nicht nur von der internationalen Medienpräsenz, sondern kann auch seine kulturelle Szene und die Hauptstadt als Eventstandort prominent präsentieren. Bereits im Februar markiert die nationale Vorentscheidung „Vienna Calling“ den Auftakt der österreichischen ESC-Saison.

Österreich wieder auf dem globalen Rasen

Nach fast drei Jahrzehnten kehrt Österreich 2026 zurück auf die große Fußballbühne: Das Nationalteam hat sich erstmals seit 1998 wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert. ORF und ServusTV haben sich die Übertragung der WM 2026 aufgeteilt: Beide Sender zeigen jeweils die Hälfte aller 104 Spiele live im Free-TV, wobei der ORF einige Schlüsselspiele wie das Eröffnungsspiel und das Finale exklusiv überträgt. Bei Spielen mit dem österreichischen Nationalteam zeigt der ORF das erste und dritte Gruppenspiel, ServusTV das zweite Gruppenspiel und bei einem Weiterkommen ein mögliches Sechzehntelfinale.

UEFA Super Cup in Salzburg

Kurz nach der WM findet im August in Salzburg der UEFA Super Cup statt. In der Red Bull Arena treffen Champions-League- und Europa-League-Sieger aufeinander. Nachdem Österreich durch die Teilnahme an der WM Teil der internationalen Fußballbühne ist, bringt die Wahl des Spielorts des Super Cups den internationalen Fußball dann auch nach Österreich. Für einige Tage wird Salzburg zum Treffpunkt für Teams, Medien und Fans.

Wintersport im Zentrum

Auch der Wintersport wird 2026 nicht fehlen. Die aktuelle Saison des Alpinen Skiweltcups 2025/26 führt die Athleten auch nach der Jahreswende wieder nach Kitzbühel, Schladming und andere bekannte Orte. Die Mischung aus Tradition und Wettbewerb macht die österreichischen Stationen erneut zu wichtigen Highlights im Weltcup-Kalender.

Motorsport am Red Bull Ring

Auch der Formel-1-Grand-Prix in Spielberg bleibt ein fixer Bestandteil des österreichischen Sportkalenders. Dank des bis 2041 laufenden Vertrags ist die Strecke langfristig gesichert. 2026 werden die Fans wieder die Spitzenteams und Fahrer live erleben und damit die lange Tradition des Motorsports in Österreich weiterführen.

Jahr voller Höhepunkte

Das Jahr 2026 wird Österreich aufgrund dieser Events medial stärker ins Blickfeld rücken. Neben den Sport- und Kulturhighlights bieten die Veranstaltungen auch Chancen für Gäste aus aller Welt, unser Land von unterschiedlichen Seite kennenzulernen.

(red)