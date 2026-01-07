1022 Journalisten ohne Job Ende 2025

In Österreich ist die Zahl der arbeitslosen Journalisten und Medienfachleute im Dezember 2025 auf einen neuen Höchststand der letzten Jahre gestiegen. Laut aktuellen Daten des Arbeitsmarktservice (AMS) standen Ende des Jahres mehr als 1000 Menschen aus journalistischen Berufen ohne Beschäftigung oder in Schulungen. Damit liegt der Wert deutlich über den Zahlen der vergangenen Jahre. Im Dezember 2024 waren noch rund 956 Personen arbeitslos gemeldet, im Dezember 2023 etwa 800.

Ursachen für den Anstieg

Das Arbeitsmarktservice (AMS) führt Journalisten und verwandte Berufsgruppen in einer Kategorie zusammen. Dazu gehören klassische Redakteure, Reporter, Autoren, Korrektoren und technische Redakteure. Auch Drehbuchautoren oder Dramaturgen zählen dazu, ebenso Social-Media-Manager, deren genaue Einordnung allerdings nicht immer eindeutig ist. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit hängt nach Einschätzung von Branchenbeobachtern mit der anhaltenden Krise im Medienbereich zusammen. Viele österreichische Verlage und Medienhäuser haben in den letzten Monaten Personal abgebaut, nachdem die Werbeeinnahmen stagnierten oder zurückgingen und der Wettbewerb durch internationale Digitalkonzerne zunahm. Branchenvertreter sprechen von mehreren hundert verlorenen journalistischen Arbeitsplätzen in den vergangenen Monaten.

Unterstützung für Betroffene

Für die Betroffenen gibt es verschiedene Initiativen, die bei der beruflichen Neuorientierung helfen sollen. Das AMS arbeitet gemeinsam mit Kammern und Verbänden an Programmen wie Ajour, die arbeitslose Journalisten bei der Jobsuche unterstützen und Beratung anbieten sollen. Die Entwicklung bei Journalisten spiegelt auch größere Schwierigkeiten auf dem österreichischen Arbeitsmarkt wider. Ende Dezember 2025 waren laut AMS-Daten über 430.000 Menschen in Österreich arbeitslos oder in Schulungen, ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

