Weihnachtsmärkte on screen: Jetzt Werbeplatz sichern

Die Verhandlungen waren lang, die Genehmigungen vor dem Start eine Challenge – jetzt ist alles unter Dach und Fach. monitorwerbung hat sich die attraktivsten Standorte der Wiener Weihnachtszeit gesichert und bietet ab sofort buchbare Slots auf den größten Märkten der Stadt.

Glänzende Reichweiten in festlichem Ambiente

Ob Altes AKH / Uni-Campus, Schloss Belvedere, Stephansdom oder Schloss Schönbrunn – an diesen hochfrequentierten Plätzen erreicht Ihre Botschaft ein Millionenpublikum in festlicher Stimmung. Insgesamt über sieben Millionen Besucherinnen und Besucher flanieren durch diese Märkte – und treffen dort auf leuchtstarke Screens, die Markenbotschaften sichtbar machen, wo Emotion und Konsumfreude aufeinandertreffen.

Altes AKH / Uni-Campus (~750.000 Besucher)

Schloss Belvedere (~ 1.500.000 Besucher)

Stephansdom (~ 4.000.000 Besucher)

Schloss Schönbrunn (~ 2.100.000 Besucher)

Jetzt Werbeplatz sichern

Der Countdown läuft: Die Wiener Weihnachtsmärkte öffnen in Kürze ihre Tore – und monitorwerbung bringt Ihre Marke mitten ins winterliche Geschehen. Wer jetzt handelt, sichert sich Premium-Flächen in einem einzigartigen Umfeld mit garantierter Aufmerksamkeit.

Anfragen und Buchungen: einfach ein E-Mail an *protected email* senden – ein Salesmitarbeiter von monitorwerbung meldet sich umgehend bei Ihnen.

Ein Netzwerk, das verbindet

monitorwerbung zählt zu den dynamischsten Playern am österreichischen DooH-Markt. Mehr als 1.100 LED-Walls und digitale exklusive Screens bilden das zweitgrößte Netzwerk des Landes – von Wien bis Vorarlberg, von der Getreidegasse bis zur Mariahilfer Straße. Als Eigentümer der Flächen garantiert das Unternehmen höchste Qualität, exklusive Standorte und programmatische Buchbarkeit.

(Entgeltliche Schaltung)