„Wahlchecker“ in Einfacher Sprache für Wien-Wahl

Das Medienhaus „andererseits“ hat für die bevorstehende Wien-Wahl eine Orientierungshilfe in Einfacher Sprache entwickelt. Der sogenannte „Wahl-Checker“ ermöglicht es allen Bürgern, sich barrierefrei über die Positionen der Parteien zu informieren und ihre eigenen politischen Präferenzen zu überprüfen.

Barrierefreie Wahlinformation

Der „Wahl-Checker“ ist ein Online-Tool, das es ermöglicht, elf Fragen zu zentralen Themen wie Umwelt- und Klimaschutz, Wohnen, Flucht und Asyl, Inklusion sowie Soziales zu beantworten. Basierend auf den Antworten zeigt das Tool auf, wie stark die einzelnen Parteiprogramme mit der persönlichen Meinung übereinstimmen. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Menschen mit geringer Lesekompetenz, von denen laut PIAAC-Bericht der Statistik Austria etwa drei von zehn Personen in Österreich zwischen 16 und 65 Jahren betroffen sind. Der „Wahl-Checker“ wurde bereits bei der EU-Wahl eingesetzt und von über 60.000 Personen genutzt.

„andererseits“

“andererseits” ist ein inklusives Medienhaus, das sich auf die Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen und deren Alltag spezialisiert. Dabei wird großen Wert auf die Verwendung von Einfacher und Leichter Sprache gelegt, um eine breite Zielgruppe anzusprechen, die möglicherweise Schwierigkeiten mit komplexer Sprache hat. Das Team von „andererseits“ setzt sich aus Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen, was zu einer vielfältigen und gleichberechtigten Perspektive führen soll. Durch ihre Arbeit möchte das Magazin das Verständnis für Inklusion fördern und sich aktiv für eine barrierefreie Gesellschaft einsetzen.

Zugängliche Nachrichten für alle

Einfache Sprache wird immer häufiger angewendet, um so vielen Bürgern wie möglich zu helfen. Der ORF bietet seit einigen Jahren Nachrichten in Einfacher Sprache an, um sicherzustellen, dass auch Menschen mit eingeschränkter Lesekompetenz in der Lage sind, sich über aktuelle Ereignisse zu informieren. Das Ziel der Einführung dieser barrierefreien Nachrichtenformate ist die Verständlichkeit und Zugänglichkeit politischer und gesellschaftlicher Themen für alle. Die Anwendung Einfacher Sprache soll ein starkes Zeichen für Inklusion und politische Teilhabe setzen, indem sichergestellt wird, dass niemand aufgrund von Sprachbarrieren von wichtigen Informationen ausgeschlossen wird. Sowohl durch die barrierefreien Nachrichten des ORF als auch den „Wahlchecker“ wird die politische Teilhabe in Österreich weiter gefördert und gestärkt.

(PA/red)