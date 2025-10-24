VBW feiern fulminanten Saisonauftakt in Wien

Mit einem eindrucksvollen Start in die Musical-Saison 2025/26 setzten die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), ein Unternehmen der Wien Holding, neue Maßstäbe. Gleich zwei große Produktionen sorgten im September und Oktober für ausverkaufte Häuser, Standing Ovations und Rekordvorverkäufe.

Erfolgsgeschichte im Raimund Theater

Den Auftakt bildete Mitte September die Wiederaufnahme von Andrew Lloyd Webbers Welterfolg Das Phantom der Oper im Raimund Theater. Die gefeierte Inszenierung füllte auch in ihrer dritten Spielzeit das Haus bis auf den letzten Platz – und feierte am 28. September bereits ihre 400. Vorstellung. Damit beweist die Produktion einmal mehr die ungebrochene Begeisterung des Wiener Publikums für große musikalische Klassiker.

Weltpremiere im Ronacher

Nur wenige Wochen später folgte der nächste Höhepunkt: Am Freitag, dem 10. Oktober 2025, wurde im Ronacher die Weltpremiere von Maria Theresia – Das Musical gefeiert. Mit minutenlangem Applaus und Standing Ovations würdigten die Gäste eine aufwendig inszenierte Produktion, die das Leben der österreichischen Herrscherin eindrucksvoll auf die Bühne bringt.

Die neueste VBW-Eigenproduktion verbindet musikalische Wucht mit emotionaler Tiefe. Opulente Bühnenbilder, präzise Choreografien und eine hochkarätige Besetzung – darunter Markus Mausser, Fabian Diso, Nienke Latten – sorgten für eine energiegeladene Premiere, die das Publikum im Ronacher restlos begeisterte. VBW Musical-Intendant Christian Struppeck gratulierte allen Beteiligten und dem Regisseur Andreas Balga zum Erfolg.

Dieser spiegelt sich auch im Vorverkauf wider: Die Vorstellungen sind auf Wochen hinaus nahezu ausverkauft.

Mit dem überwältigenden Erfolg von Maria Theresia und der anhaltenden Faszination für Das Phantom der Oper unterstreichen die Vereinigten Bühnen Wien ihre Rolle als eine der führenden Musicalinstitutionen Europas. Das Zusammenspiel aus internationalen Erfolgsproduktionen und innovativen Eigenentwicklungen prägt das künstlerische Profil der VBW – und macht Wien zur Musicalmetropole von Weltrang.

Vielfalt und Verantwortung

Darüber hinaus setzen die VBW auch auf gesellschaftliche Verantwortung: Am 15. März 2026 findet im Raimund Theater erneut eine Relaxed Performance von Das Phantom der Oper statt – eine barrierearme Vorstellung in Kooperation mit der Österreichischen Autistenhilfe, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein unbeschwertes Theatererlebnis ermöglicht.

