Vatikan beruft erstmals Frau zur Kommunikationschefin

Der Vatikan hat erstmals eine Frau an die Spitze seines Kommunikationsbereichs berufen. Papst Leo XIV. ernannte am heutigen Dienstag die Mexikanerin Maria Montserrat Alvarado zur Präfektin des Dikasteriums für die Kommunikation, wie Kathpress berichtete. Sie übernimmt damit die Leitung einer zentralen Verwaltungsbehörde der römischen Kurie. Der Amtsantritt ist für den 1. November vorgesehen. Alvarado folgt auf Paolo Ruffini, der die Behörde seit 2018 geführt hat. Ruffini war der erste Laie, der in den Vatikanbehörden ein solches Leitungsamt innehatte.

Wechsel an der Spitze

Mit dem bevorstehenden Wechsel endet die Amtszeit von Paolo Ruffini nach rund sieben Jahren. Unter seiner Leitung wurde das Dikasterium für Kommunikation weiter als zentrale Struktur für die weltweite Öffentlichkeitsarbeit des Vatikans ausgebaut. Das Dikasterium bündelt verschiedene Medien- und Kommunikationsbereiche der katholischen Kirche und ist für die externe und interne Informationsarbeit des Heiligen Stuhls zuständig.

Erste Laiin in leitender Funktion

Mit der Ernennung von Maria Montserrat Alvarado übernimmt erstmals eine Laiin die Leitung eines vatikanischen Dikasteriums. Sie ist zugleich die zweite Frau in dieser Position innerhalb der Kurie. Bereits Anfang 2025 hatte Papst Franziskus die italienische Ordensschwester Simona Brambilla zur Präfektin des Dikasteriums für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens ernannt.

Zentrale Medien des Vatikans

Zum Dikasterium für Kommunikation gehören unter anderem die Pressestelle des Heiligen Stuhls sowie die Medienmarken Vatican News, Radio Vatikan und der Osservatore Romano. Über diese Kanäle werden Texte, Fotos, Videos, Podcasts und Live-Übertragungen veröffentlicht, die über den Papst, den Vatikan und die katholische Weltkirche informieren.

(APA/red)