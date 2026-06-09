Uber plant Start von Robotaxi-Fahrten in London

Der Fahrdienstvermittler Uber rechnet damit, in den kommenden Monaten erste Robotaxis in London einzusetzen. Seit Montag können sich Interessierte für Fahrten mit den autonomen Fahrzeugen registrieren. Voraussetzung für den Start ist jedoch noch die Zustimmung der britischen Verkehrsbehörden.

Die eingesetzte Technologie stammt vom britischen Unternehmen Wayve. Dessen Geschäftsführerin Kaity Fischer erklärte, dass Fahrgäste in Großbritannien damit erstmals die Möglichkeit erhalten würden, ein autonom fahrendes Fahrzeug zu nutzen. In der Anfangsphase werden aus Sicherheitsgründen noch Fahrer im Fahrzeug mitfahren.

Zum Einsatz kommen Elektrofahrzeuge von Ford, die mit Kameras und Radarsensoren ausgestattet sind. Die Fahrsoftware von Wayve basiert auf Künstlicher Intelligenz und wird nach Unternehmensangaben bereits seit 2018 im Straßenverkehr Londons getestet.

Uber betonte, dass Fahrten mit den autonomen Fahrzeugen preislich auf dem Niveau des regulären Angebots liegen sollen. Die britische Regierung hatte bereits 2025 angekündigt, Pilotprojekte mit fahrerlosen Fahrzeugen zu ermöglichen. Für einen kommerziellen Einsatz sind jedoch zusätzlich Genehmigungen der lokalen Behörden erforderlich.

Neben Wayve arbeiten auch weitere Unternehmen an autonomen Mobilitätsangeboten in London. So testet die Alphabet-Tochter Waymo ihre Fahrzeuge in der britischen Hauptstadt und plant ebenfalls einen Marktstart. Darüber hinaus wollen Uber und der Konkurrent Lyft autonome Fahrzeuge des chinesischen Technologieunternehmens Baidu in London erproben.

APA/Red.