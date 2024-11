TV-Marktanteile: Stabilität und Zuwächse

Die ORF-Sendergruppe legte laut Teletestdaten gegenüber dem Vorjahresmonat speziell in der Hauptzielgruppe (12+) zu, während die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe in Summe einen stabilen Eindruck vermittelten. So baute ATV zwar ab, was Puls 4 aber ausgleichen konnte. Kaum Verschiebungen gab es bei ServusTV, während oe24.tv zulegte.

ORF 2 am erfolgreichsten

Die ORF-Gruppe landete bei 34,3 Prozent Marktanteil, wovon den größten Brocken in gewohnter Manier ORF 2 (22,4 Prozent) ausmachte. Der öffentlich-rechtliche Sender legte wie auch ORF 1 (8,8 Prozent Marktanteil) zu. ORF 1 verlor etwas bei den 12- bis 49-Jährigen (Kernzielgruppe), performte dort mit 10 Prozent Marktanteil aber dennoch besser als in der Hauptzielgruppe.

Millionenmarke geknackt

Neben den Infodauerbrennern „ZiB 1“ (1,4 Mio. Zuschauer) und „Bundesland heute“ (ca. 1,3 Mio. Zuschauer) knackte im Oktober auch der Film „Kopftuchmafia“ mit Thomas Stipsitz (1,05 Mio. Zuschauer) die Millionenmarke im ORF.

Sport als Zugpferd

Knapp darunter landete die Übertragung vom Fußball-Nations-League-Spiel zwischen Österreich und Norwegen (964.000 Zuschauer) und der erste Herren-Riesentorlauf der Ski-Weltcup-Saison in Sölden (948.000 Zuschauer). Auch die Bundesländer-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ am Nationalfeiertag stieß auf reges Interesse (823.000 Zuschauer). ServusTV stand mit 4,8 Prozent Marktanteil weiter an der Spitze der österreichischen Privatsender. Der Salzburger Sender verwies auf Rekord-Monatsmarktanteile für die Sendungen„Bergwelten“ (6,1 Prozent), „Heimatleuchten“ (8,3 Prozent) und „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ (5,8 Prozent).

Starker Auftritt mit 11 %

Die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (ATV, ATV2, Puls 4, Puls 24) schafften es gesammelt auf 7,3 Prozent Marktanteil. Bei den von der Sendergruppe fokussierten 12- bis 49-Jährigen war der Marktanteil mit 11 Prozent höher. Puls 4 war mit 2,8 Prozent Marktanteil gleichauf mit ATV, performte aber in der Kernzielgruppe mit 4,6 Prozent Marktanteil besser. Damit war Puls 4 stärkster heimischer Privatsender bei den 12- bis 49-Jährigen. Quotenbringer waren etwa die Formate „Pfusch am Bau“ und „Mein Recht“.

Reality-TV als Quotentgarant

ATV kam auf 4,1 Prozent Marktanteil (12-49). Für den Privatsender entpuppte sich auch die dritte Staffel der Reality-TV-Show „Forsthaus Rampensau“ mit bis zu 13 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe als Publikumserfolg. Selbiges gilt für das Kuppelformat „Bauer sucht Frau“, das mit seiner stärksten Folge im Oktober 15,6 Prozent Marktanteil (12-49) erreichte. Puls 24 blieb mit 0,8 Prozent Marktanteil stabil. Oe24.tv erreichte in beiden Zielgruppen 1,6 Prozent Marktanteil, womit sich der Sender der Mediengruppe Österreich markant gegenüber dem Vorjahr steigerte.

Neue Messung mit Teletest 2.0

Seit 1. September ist der Teletest 2.0 in Betrieb und liefert eine verbesserte Datenqualität hinsichtlich der TV-Nutzung. Zusätzlich zum bestehenden Teletest-Panel werden seitdem auch Daten von 1,1 Mio. mit dem Internet verbundenen TV-Geräten genutzt.