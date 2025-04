Trübe Aussichten für Publisher am Digitalwerbemarkt

Der österreichische Digitalwerbemarkt wird laut der aktuellen „MOMENTUM Spendingstudie 2024 und Prognose 2025“ im kommenden Jahr ein Volumen von 3,2 Milliarden Euro erreichen. Doch von diesem Wachstum profitieren vor allem internationale Plattformen: 86 Prozent der digitalen Werbeausgaben fließen an globale Anbieter wie Google, Meta und Amazon, während lediglich 14 Prozent bei österreichischen Medienunternehmen verbleiben.

Geringes Wachstum auf Publisher-Seiten

Besonders stark wächst der Bereich Social Media Marketing, der 2025 um 8,7 Prozent auf über eine Milliarde Euro zulegen soll. Amazon Advertising verzeichnet mit einem prognostizierten Umsatzplus von 23,5 Prozent auf 329 Millionen Euro ebenfalls ein starkes Wachstum . Demgegenüber stagniert die klassische Onlinewerbung mit einem minimalen Anstieg von 1,7 Prozent und einem Marktanteil von 15,8 Prozent

Diese Entwicklung wirft Fragen zur Medienvielfalt und zur Finanzierung journalistischer Inhalte auf. Bernd Platzer, Co-Founder von Momentum Wien, betont die Notwendigkeit eines medienpolitischen Diskurses über die Gestaltung digitaler Werbegelder und die Sicherung einer demokratischen Öffentlichkeit. Auch Rut Morawetz, Präsidentin des iab austria, fordert klare Rahmenbedingungen, um österreichische Medien- und Digitalunternehmen im Wettbewerb zu stärken.

Die Studie basiert auf 104 strukturierten Interviews mit Branchenexperten und berücksichtigt erstmals auch Daten zu monatlich aktiven Nutzern der Digitalkonzerne in der EU. Diese umfassende Analyse bietet einen detaillierten Einblick in die aktuelle Lage und die zukünftige Entwicklung des Digitalwerbemarkts in Österreich.​

(PA/red)