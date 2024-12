TikTok: Werbekunden halten an Marketingbudgets fest

„Die Werbekunden haben sich nicht von TikTok zurückgezogen, obwohl mehrere an Notfallplänen für eine mögliche Neuverteilung der Investitionen arbeiten, sollte es zu einem Verbot kommen“, sagte Jason Lee, Executive Vice President für Markensicherheit bei der Mediaagentur Horizon Media.

Horizon arbeitet mit Kunden daran, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten, falls die App verkauft oder verboten wird, fügte Lee hinzu.

In einer E-Mail an Werbekunden erklärte Blake Chandlee, Präsident für globale Geschäftslösungen bei TikTok, das Unternehmen plane, eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Diese soll das Verbot von TikTok aufhalten, bis der Oberste Gerichtshof der USA die Möglichkeit zur Überprüfung habe.

Meta Platforms, Eigentümer von Facebook und Instagram, würde bei einem Verbot der App den Großteil der Werbeeinnahmen von TikTok erhalten, gefolgt von Alphabets YouTube, sagte Erik Huberman, CEO der Marketingagentur Hawke Media. Beide Unternehmen haben in den letzten Jahren Kurzvideofunktionen eingeführt, um mit TikTok zu konkurrieren.

TikTok wird in diesem Jahr in den USA voraussichtlich Werbeeinnahmen in Höhe von 12,3 Milliarden Dollar erzielen, schätzt das Marktforschungsunternehmen Emarketer. Zum Vergleich: Analysten prognostizieren für das Werbegeschäft von Meta Platforms im Jahr 2024 Einnahmen von etwa 159 Milliarden Dollar, basierend auf Daten der LSEG.

Ein Berufungsgericht hatte am Freitag eine Klage von TikTok gegen ein drohendes Verbot der Kurzvideoplattform in den USA abgewiesen. Sollte ByteDance das US-Geschäft von TikTok nicht bis zum 19. Januar 2025 verkaufen, wird die App landesweit gesperrt.

